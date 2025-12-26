عراقچی: تێگەیشتنی ئەمەریکا بۆ دیپلۆماسی تەنیا سەپاندنی دەسەڵاتە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی ئێران ڕەخنەی توند لە پێشنیازەکانی ئەمەریکا دەگرێت بۆ ئەنجامدانی دانوستان و ڕایدەگەیەنێت: واشنتن دەیەوێت لەژێر پەردەی دیپلۆماسیدا ویستەکانی خۆی بەسەر تاراندا بسەپێنێت، نەوەک گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی هاوسەنگ و دادپەروەرانە.

عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە وەڵامێکی بۆ لێدوانەکانی مۆرگان ئۆرتاگاس، نوێنەری هەمیشەیی ئەمەریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان، ئاماژەی بەوە کرد، ئەو جۆرە خوێندنەوەیەی ئەمەریکا بۆ دیپلۆماسی هەیەتی، هیچی کەمتر نییە لە هەوڵدان بۆ سەپاندنی دەسەڵات، عراقچی داوای لە بەرپرسانی واشنتن کرد کە چیتر هەوڵی چەواشەکردنی ڕای گشتی جیهان نەدەن و ئەگەر بە ڕاستی خوازیاری چارەسەرن، با بۆ جارێکیش بێت ڕێگەی دیپلۆماسی ڕاستەقینە و ڕاستگۆیانە تاقی بکەنەوە.

وەزیری دەرەوەی ئێران لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەوەی، ئەمەریکا پێشتر لە ڕێگەی هێرشی سەربازییەوە پرۆسەی دیپلۆماسی کردووەتە ئامانج و لە بەرانبەردا تاران تەنیا مافی ڕەوای خۆی بۆ بەرگری بەکارهێناوە، ئەم گوتانەی عراقچی دوای ئەوە هاتن کە نوێنەری ئەمەریکا لە کۆبوونەوەکەی ئەنجوومەنی ئاسایشدا هۆشداری دابووە ئێران کە خۆیان لە ئاگر بپارێزن و داواکارییەکانی دۆناڵد ترەمپ بۆ دانوستان قبووڵ بکەن.

مۆرگان ئۆرتاگاس لە کاتی کۆبوونەوەکەدا، مەرجی سەرەکی و بنەڕەتی وڵاتەکەی بۆ دەستپێکردنەوەی هەر جۆرە گفتوگۆیەک، بۆ ڕاگرتنی تەواوەتی پیتاندنی یۆرانیۆم لە لایەن ئێرانەوە گەڕاندبووەوە.

ململانێی ئەتۆمی نێوان تاران و واشنتن لە دوای کشانەوەی ئەمەریکا لە ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی، چووەتە قۆناغێکی زۆر ئاڵۆزەوە. ئێستا ئەنجوومەنی ئاسایش بووەتە گۆڕەپانی سەرەکی ڕووبەڕووبوونەوەی دیپلۆماسی نێوان هەردوو وڵات، لە کاتێکدا ئەمەریکا بەردەوامە لە بەکارهێنانی سیاسەتی فشار و سزای ئابووری، ئێران جەخت لەسەر مافە نیشتمانییەکانی خۆی لە پەرەپێدانی وزەی ئەتۆمی دەکاتەوە و داواکانی ئەمەریکا بە ناڕەوا و پێشێلکردنی سەروەریی وڵاتەکەی دەبینێت.