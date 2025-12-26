تورکیا چەکدارێکی داعشی دەستگیر کرد

پێش 3 کاتژمێر

هێزە ئەمنییەکانی تورکیا ئۆپەراسیۆنەکانیان دژی چەکدارانی داعش چڕکردووەتەوە و لەو چوارچێوەیەشدا کەسێکیان دەستگیرکرد کە پلانی هەبووە لە کاتی ئاهەنگەکانی سەری ساڵدا هێرش بکات.

هەینی 26ی کانوونی یەکەمی 2025، میدیاکانی تورکیا ڕایانگەیاند، دەزگای هەواڵگریی تورکیا، ناسنامەی تیرۆریستێکی بەناوی "ئیبراهیم بورتاکوچین" ئاشکرا کرد کە لە ناوخۆی تورکیا بۆ ڕێکخراوی (داعش) کاری کردووە، زانیارییەکان ئاماژە بەوە دەکەن، ناوبراو ئامادەکاریی کردبوو بۆ ئەوەی لە شەوی سەری ساڵدا هێرشی تیرۆریستی ئەنجام بدات.

بە گوێرەی زانیارییەکان، بورتاکوچین پەیوەندییەکی زۆری لەگەڵ لایەنگرانی داعش لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات هەبووە، لە ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشی دەزگای هەواڵگری تورکیا و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئاسایشدا، لە شاری "مەلاتیا" دەستگیرکرا.

پێشتر فەرماندەیی جەندەرمەی پارێزگای ئەنقەرە، لە نووسراوێکی فەرمیدا لە ڕێکەوتی 19ی کانوونی یەکەمی 2025، هۆشداریی دابووە سەرجەم یەکەکان کە ئەگەری هەیە داعش لە پێش سەری ساڵدا هێرش بکاتە سەر هەردوو شاری ئەنقەرە و ئیستانبوڵ.

لەو نووسراوەدا هاتبوو، زانیارییان پێگەیشتووە کە (داعش) پلانی هەیە لە شوێنە قەرەباڵغەکاندا و لە ڕێگەی ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژکراوەوە هێرشی هاوکات ئەنجام بدات، جەندەرمە بەتایبەتی هۆشداریی دابوو لەبارەی مۆڵەکان و بازاڕە میللییەکان و ئاماژەی بەوە کردبوو، ڕەنگە هێرشەکان بە شێوازی چەکداری، خۆکوژیی، ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژکراو، درۆن، یان شێلانی هاووڵاتییان بێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ پێنجشەممە، نووسینگەی داواکاری گشتیی ئیستانبوڵ ڕایگەیاند، پۆلیسی تورکیا 115 کەسی دەستگیر کردووە بە گومانی پەیوەندیی لەگەڵ (داعش) و پلاندانان بۆ هێرشکردنە سەر ئاهەنگێڕانی جەژنی سەری ساڵی نوێ لە وڵاتدا.

بە گوێرەی داتاکانی میدیای فەرمیی تورکیا، لە 10مانگی ڕابردوودا، پۆلیسی تورکیا زیاتر لە سێ هەزار و 686 کەسی بە گومانی پەیوندیی لەگەڵ داعش دەستگیر کردووە، لەوانە 784 کەسیان لە لایەن دادگەوە فەرمانی زیندانیکردنیان بەسەردا سەپینراوە.