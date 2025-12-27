پڕۆژەی پردی زەڕایەن جێبەجێ دەکرێت

پێش 25 خولەک

دوای هەوڵێکی دوو ساڵە لەسەر ئاستی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، دواجار کارەکانی دروستکردن، چاککردن و تەواوکاری بۆ پردی سەر ڕێگای سەرەکی زەڕایەن - دەربەندیخان دەستی پێکرد.

ئەم پڕۆژەیە کە بە تێچووی زیاتر لە 181,000,000 دینار جێبەجێ دەکرێت، ئەمش مژدەیەکی گەورەیە بۆ شۆفێران و دانیشتووانی ناوچەکە کە ساڵانێکی زۆر بوو بەدەست گرفتی ئەم پردە و ئاستەنگەکانی هاتووچۆوە لەو سنوورەدا دەیناڵاند.

بەڕێوەبەرایەتی ناحیەی زەڕایەن ئاشکرای کرد، دەستپێکردنی ئەم پڕۆژەیە ئەنجامی بەدواداچوونی بەردەوامی بەڕێوەبەرایەتی ناحیەکەیە لەگەڵ وەزارەتەکانی ئاوەدانکردنەوە و دارایی، بە مەبەستی چارەسەرکردنی بنەڕەتیی کێشەی پردی ناو گوندی زەڕایەنی کۆن کە دەکەوێتە سەر ڕێگای گشتیی دووسایدی سلێمانی - دەربەندیخان.

لە چوارچێوەی بەسەرکردنەوەی مەیدانیشدا، ئاوارە حەمەشەریف، بەڕێوەبەری ناحیەی زەڕایەن بە یاوەری بەڕێوەبەری چاککردن و پاراستنی ڕێگاوبانی سلێمانی، سەردانی شوێنی کارەکەیان کرد و لە نزیکەوە ئاگاداری هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی پڕۆژەکە بوون، هاوکات دەستخۆشییان لە تیمە ئەندازیارییەکان کرد بۆ دەستپێکردنی کارەکانیان.

لە ڕووی ستراتیژییەوە، ئەم پردە و ئاوبارەیە، گرنگییەکی یەکجار زۆری هەیە، چونکە دەکەوێتە سەر یەکێک لە قەرەباڵغترین ڕێگاکانی هەرێمی کوردستان کە پارێزگای سلێمانی بە ئیدارەی گەرمیان و مەرزە نێودەوڵەتییەکانەوە دەبەستێتەوە.

تێکچوونی ئەم بەشەی ڕێگاکە لە ساڵانی ڕابردوودا مەترسییەکی زۆری بۆ سەر ژیانی هاووڵاتیان دروست کردبوو و ببووە هۆی پەککەوتنی هاتووچۆ لە کاتی بارانبارین و جەنجاڵییەکاندا.

تەواوکردنی ئەم پڕۆژەیە نەک تەنیا ئاسانکارییەکی گەورە بۆ شۆفێرانی ئۆتۆمبێلە بچووک و بارھەڵگرەکان دەکات، بەڵکو ئاستی سەلامەتی لەسەر ئەم ڕێگا نێودەوڵەتییە بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز دەکاتەوە.