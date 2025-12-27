هەورامان، ناوچەیەکی گەشتیاریی سەرنجڕاکێش

پێش کاتژمێرێک

سروشتی ناوچەی هەورامان لە هەموو وەرزێکدا بۆ گەشتکردن گونجاوە و سەرنجی گەشتیاران ڕادەکێشێت. دانیشتووانی ناوچەكە لە ڕێگەی بیرۆكەی جیاوازەوە خانووی گەشتیارییان دروست كردووە و گەشتیارانيش ئەمە بە پڕۆژەیەكی ناوازە و سەرنجڕاكێش ناو دەبەن.

پێشەنگ، دانیشتووی ئەم دەڤەرەیە و پێشەنگ بووە لە دروستکردنی نوێترین کۆشکی گەشتیاری لە هەورامان، بە کوردستان 24ـی گوت: پرۆژەکەمان تا ئێستا لە حەوت کۆشک پێک هاتووە، بیرۆکەکەمان لە پەیجە جیهانییەکانەوە وەرگرتووە و یەکەمجارە لە کوردستان پرۆژەی ئاوا دەکرێت. نرخەکانیشمان گونجاون و گەشتیارانی کورد و عەرەب سەردانمان دەکەن.

کەیوان محەممەد، گەشتیار، دەڵێت: کەشوهەوا و شوێنی ئەم ناوچەیەک زۆر سەرنجڕاکێش و تایبەتە؛ هیوادام هەموو کەسێ سەردانی ئێرە بکات. نرخ و خزمەتگوزارییەکانیشی باشن. منیش لەگەڵ چەن گەنجێکی هاوڕێمدا هاتووم کە خەڵکی سلێمانی و چەمچەماڵ و هەڵەبجەن و لەڕێی ئیشەوە یەکترمان ناسیوە.

پارێزگای هەڵەبجە 36 ناوچەی گەشتیاری تێدایە کە زۆرینەیان دەکەونە هەورامانەوە و ساڵانە نزیکەی یەک ملیۆن گەشتیار سەردانی ئەم ناوچە گەشتیارییانە دەکەن و ئەمەش ڕۆڵی گرنگی دەبێت لە بوژانەوەی ناوچەکە.

هەورامان، یەکێکە لەو ناوچانەی کوردستان کە چەندین شوێنی گەشتیاری و سەیرانگەی تێدایە، سرووشتەکەشی هۆکارێکە بۆ سەرنجڕاکێشانی گەشتیاران لە هەر چوار وەرزی ساڵدا. بۆیە ساڵانە نەک هەر لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەڵکو ژمارەیەکی زۆر لە گەشتیارانی ناوەڕاست و باشووری عێراق دێنە ئەم ناوچەیە.