سیاسی

سۆماڵ هۆشداری دەداتە ئیسرائیل و دانپێدانانی سۆمالیلاند بە هێڵی سوور ناو دەبات

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئیسرائیل سۆماڵیلاند

حکوومەت و پەرلەمانی سۆماڵ بە توندی سەرکۆنەی هەوڵەکانی ئیسرائیل دەکەن بۆ دانپێدانان بە ناوچەی سۆماڵیلاند و ڕایدەگەیەنن؛ ئەم هەنگاوە پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەری وڵاتەکایەنە و ئاسایشی ناوچەکە دەخاتە مەترسییەوە.

حەسەن شێخ محەممەد، سەرۆک کۆماری سۆماڵ، لە وتارێکیدا ڕەخنەی لە بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل گرت و جەختی کردەوە؛ کارەکانی ناتانیاهۆ گەورەترین پێشێلکارییە دژ بە سەروەری سۆماڵ لە مێژوودا و دووپاتی دەکاتەوە؛ گەلی سۆماڵ بەرگرییی لە یەکپارچەیی خۆیان دەکەنەوە.

لای خۆیەوە داوود ئاویس، وەزیری بەرگریی سۆماڵ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی 'عەرەبییە' گوتی: ئیسرائیل هەوڵدەدات بنکەی سەربازی لە سۆماڵیلاند دابمەزرێنێت، ئاماژەی بەوەش کرد؛ ولاتەکەی هیچ جۆرە چالاکییەکی نیشتەجێبوون یان سەربازی بیانی لەو ناوچە قبوڵ ناکات و ڕایگەیاند؛ "دانپێدانانی ئیسرائیل بە سۆمالیلاند هەنگاوێکی تێکدەرانەیە بۆ ئاسایشی ناوچەکە"

لەلایەکی دیکەوە عەبدولسەلام عەبدی، وەزیری دەرەوەی سۆماڵ؛ هەڵوێستی وڵاتەکەی ڕوونتر کردەوە و ڕایگەیاند؛ "سەروەری و یەکپارچەیی خاکی سۆماڵ هێڵی سوورن و ناتوانێرێت تێپەڕێنرێت." ئاشکراشی کرد مەقەدیشۆ داواکارییەکی فەرمی ئاراستەی ئیسرئیل کردووە بۆ پاشەکشەکردن لەو بڕیارە، چونکە بە هەنگاوێکی شەڕانگێزانە و ئیستفزازی" دادەنرێت.

ئەم ئاڵۆزییانە لە کاتێکدایە کە 21 وڵات لەگەڵ ڕێکخراوی هاوکاری ئیسلامی (OIC) لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا، پشتیوانی خۆیان بۆ یەکپارچەیی خاکی سۆماڵ دەربڕیوە و هەر هەنگاوێکی ئیسرائیلیان بۆ دانپێدانان بە سۆماڵیلاند ڕەتکردووەتەوە.

ناوچەی سۆماڵیلاند لە ساڵی 1991 و دوای هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆ لە سۆماڵ، بە شێوەیەکی تاکلایەنە سەربەخۆیی خۆی ڕاگەیاند. هەرچەندە وەک هەرێمێکی سەقامگیر و خۆبەڕێوەبەر دەردەکەوێت، بەڵام تا ئێستا هیچ وڵاتێکی ئەندام لە نەتەوە یەکگرتووەکان بە فەرمی دانی پێدا نەناوە و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی وەک بەشێک لە کۆماری فیدراڵی سۆماڵ مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت. ئێستا مەقەدیشۆ جەخت دەکاتەوە گفتوگۆکان لەگەڵ ئەو ناوچەیە بەردەوامن بۆ گەیشتن بە چارەسەرێکی ئاشتیانە لە چوارچێوەی یەکێتی وڵاتدا.

 
 
 
 
 
 
 
لاڤین عومەر ,
