چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ کوردستان24: کارتی كاندیدانی ئێستای سەرۆک وەزیران سووتاوە

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێكی چوارچێوەی هەماهەنگی دەڵێت "سەرۆك وەزیرانی داهاتوو كەسێكی سەربەخۆ دەبێت و کارتی كاندیدانی ئێستا سووتاوە".

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، عەبدوڵرەحمان جەزائیری، ئەندامی هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعەکان، بە كوردستان 24ـی ڕاگەیاند، "لە دوو مانگی داهاتوو حكوومەتی نوێ پێكدێت و سەرۆك وەزیرانی داهاتوو كەسێكی سەربەخۆ دەبێت و پەیوەندییەكانی لەگەڵ مەرجەعی باڵا و ئەمریكا و ئێران باشە، دەتوانێت ئاستەنگ و ئاڵنگارییەكانی داهاتوو تێپەڕێنێت."

لەبارەی کاندیدانی ئێستای پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق، جەزائیری گوتی "هیچ لەو ناوانەی ئێستا کاندیدن ناتوانن پۆستەکە بەدەستبهێنن."

هاوكات بەها ئەعرەجی سەركردە لە هاوپەیمانیی ئاوەنكردنەوە و گەشەپێدان، ڕایگەیاند، تەنیا نووری مالیكی و محەممەد شیاع سوودانی لە پێشبڕكێی بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆك وەزیران ماونەتەوە، چانسی کاندیدانی دیکە زۆر لاواز بووە.

بەپێی ماددەی 72ی دەستوور، دوای هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، ماوەی 30 رۆژ لەبەردەم پەرلەماندایە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری نوێی وڵات. دواتر سەرۆک کۆماری نوێ، کاندیدی گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمان بۆ پێکهێنانی حکوومەت ڕادەسپێرێت.

نەریتی دابەشکردنی پۆستەکان

بەپێی نەریتی سیاسیی دابەشکردنی پۆستە سیادییەکان لە عێراق، کە لە دوای 2003ـەوە جێبەجێ دەکرێت؛ پۆستی سەرۆک کۆمار بۆ کوردە، پۆستی سەرۆک وەزیران بۆ پێکهاتەی شیعە و پۆستی سەرۆکی پەرلەمانیش پشکی پێکهاتەی سوننەیە. لە دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانیش، جێگری یەکەم بۆ شیعە و جێگری دووەمیش بۆ کورد دانراوە.

ئەم دابەشکارییە، هەرچەندە یاسایی نییە، بەڵام بووەتە بەشێکی دانەبڕاو لە پرۆسەی سیاسی عێراق و لایەنەکان پێشوەختە لەناوخۆی پێکهاتەی خۆیاندا گفتوگۆ دەکەن بۆ دیاریکردنی کاندیدی خۆیان.