یانەیەكی سعوودیە بۆ گواستنەوەی مستەفا قابیل لە گفتوگۆدایە

پێش کاتژمێرێک

مستەفا قابیل، هێرشبەری لاوی یانەی هەولێر لە خولی رۆشنی سعوودیە ئۆفەرێكی پێشكەش كراوە و رەنگە یەكەمین ئەزموون لە دەرەوەی عێراق تاقی بكاتەوە.

بەگوێرەی سەرچاوەیەكی تایبەت بە كوردستان24، تا دێت ئارەزووی یانەكانی كەنداو بۆ گواستنەوەی مستەفا قابیل، هێرشبەری یانەی هەولێر زیاتر دەبێت، چەند یانەیەك دەیانەوێت مستەفا قابیل بگوازینەوە ریزەكانیان، لە سەرووی هەموویانەوە یانەی ئیتیفاقی سعوودیە بە فەرمی ئۆفەرێكی پێشكەشی ئەو یاریزانە كوردەی هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق كردووە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە مستەفا قابیل پێشوازی لە هەر ئۆفەرێك دەكات ئەگەر لە دەرەوەی عێراق پێیبگات، لەنێویاندا ئۆفەرەكەی ئیتیفاقی سعوودیە سەرنجی راكێشاوە.

سەرەڕای ئەوەی مستەفا قابیل پابەندە بە گرێبەستێك تا هاوینی ئەمساڵ، بەڵام یانەی ئیتیفاقی سعوودیە بۆ هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەكەی ئامادەیە بچێتە نێو گفتوگۆی فەرمی لەگەڵ یانەی هەولێر.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24 یانەی هەولێر دەیەوێت پارێزگاری لە مانەوەی مستەفا قابیل بكات، بەڵام زەحمەتە بتوانێت رێگە لە ئۆفەرە خەیاڵییەكانی خولی رۆشنی سعوودیە بگرێت، لە لایەكی دیكەیشەوە كارگێری یانەی هەولێر دەرفەتی تاقیكردنەوەی ئەزموونێكی گەورە لە خولێكی وەكو سعوودیە بۆ ئەو یاریزانە لەبەرچاو دەگرێت و ڕەچاوی بەرژەوەندییە داراییەكانی ئەو یاریزانەش دەكات.

مستەفا قابیل، تەمەنی 20 ساڵە و لە باڵەكان بە قاچی راست و چەپ یاری بكات، بە گشتی لە سەرجەم پاڵەوانێتێیەكان بە درێسی یانەی هەولێر لە كۆی 34 یاری 9 گۆڵ و 8 ئەسیستی كردووە.

مستەفا قابیل، ئێستا بە یەكێك لە یاریزانە كاریگەرەكانی هەڵبژاردەی لاوانی عێراق دادەنرێت و لەلایەن عیماد محەمەدی راهێنەر زۆر پشتی پێدەبەسترێت و بانگهێشتی هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق كراوە بۆ بەشداریكردن لە جامی نەتەوەكانی ئاسیای خوار 23 ساڵ كە بڕیارە لە سەرەتای ئەم مانگە لە وڵاتی سعوودیە بەڕێوە بچێت.