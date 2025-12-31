تورکیا.. 125 کەس بە گومانی ئەندامبوون لە داعش دەستگیر کران
وەزیری ناوخۆی تورکیا، ڕایگەیاند: لە میانی هەڵمەتێکدا لە سەرتاسەری وڵات، 125 کەسیان بە گومانی ئەندامبوون لە ڕێکخراوی تیرۆرستی "داعش" دەستگیر کردووە.
چوارشەممە، 31ـی کانوونی یەکەمی 2025، عەلی یەرلیکایا، وەزیری ناوخۆی تورکیا، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) نووسیویەتی: ئەمڕۆ هیزە ئەمنییەکان لە میانی هەڵمەتێکدا لە سەرتاسەری وڵات، 125 کەسیان لە 25ـی پارێزگای جیادا، بە گومانی ئەندامبوون لە داعش دەستگیر کردووە.
یەرلیکایا، ئاماژەی بەوە کرد، تەنیا لە مانگی ڕابردوودا لە ئۆپەراسیۆنە جیاوازەکاندا 137 گومانلێکراوی داعش دەستگیر کراون.
یەرلیکایا گرتەیەکی ڤیدیۆیی بڵاو کردووەتەوە، کە تێیدا هێزە ئەمنییەکان دەردەکەون لەکاتی پشکنینی ماڵی ژمارەیەک لە گومانلێکراوان، کە بەشێکیان دەستبەسەر کراون.
ئەم هەڵمەتەش دوای ئەوە دێت، کە ڕۆژی دووشەممەی ڕابردوو 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، سێ پۆلیس لە ئۆپەراسیۆنێکدا دژی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش لە "یەلۆڤا" لە باکووری ڕۆژئاوای وڵات کوژران.
هەفتەی ڕابردوو فەرماندەیی جەندەرمەی تورکیا، هۆشداری لە ئەگەری هێرشی داعش لە شوێنە گشتیی و قەرەباڵغەکانی تورکیا دابوو، هەر لە هۆشدارییەکەدا ئاماژەی بەوە دابوو، کە ڕێکخراوی داعش لە پلانیدایە لە ئاهەنگەکانی پێشوازی ساڵی نوێی 2026، هێرشی تیرۆریستی ئەنجام بدات.
لە لایەکی دیکەوە دەسەڵاتدارانی ئەڵمانیا و ئوسترالیا هۆشدارییان دایە هاووڵاتییانیان کە گەشت بۆ تورکیا دەکەن سەبارەت بە "مەترسیی تیرۆریستی".
ئەمەش لە کاتێکدایە لە بەرەبەیانی 1ـی کانوونی دووەمی ساڵی 2017، چەکدارانی داعش هێرشێکی خوێناوییان کردە سەر یانەیەکی شەوانە لە ئیستانبوڵ و بەهۆیەوە 39 کەس کوژران کە زۆرینەیان بیانی بوون.