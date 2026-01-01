چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ دەستنیشانکردنی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران کۆدەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی چوارچێوەی هەماهەنگی، ڕایگەیاند، تاوەکو ئێستا لایەنەکان ڕێکنەکەوتوون لە سەر دیاریکردنی یەک کاندید بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران، بۆیە هەفتەی داهاتوو چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ تاوتوێکردن و دەستنیسانکردنی کاندیدی سەرۆک وەزیرانی داهاتوو کۆدەبێتەوە.

پێنجشەممە 1ـی کانوونی دووەمی 2026، عودەی عەبدولهادی ئەندامی چوارچێوەی هەماهەنگی، ڕایگەیاند، هێزەکانی پێکهێنەری چوارچێوەی هەماهەنگی سەرەتای هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەیەکی گرنگ ئەنجام دەدەن بۆ تاوتوێکردنی چەند پرسێک، دیارترینیان گەیشتنە بە کۆدەنگی لەسەر کاندیدێک بۆ سەرۆک وەزیرانی داهاتوو.

ئاماژەی بەوەشکردووە، لە ئێستادا ژمارەی کاندیدەکان بۆ ئەم پۆستە کەمکردوەتەوە بۆ سێ کەس، ڕوونیشیکردەوە، بە هۆی هەبوونی بیروڕای جیاواز و داواکاریی لایەنەکانی نێو هاپەیمانێتییەکە تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کاندیدێک بۆ سەرۆک وەزیرانی داهاتوو یەکلایی بکرێتەوە.

عودەی عەبدولهادی، گوتویەتی،"لە کۆبونەوەی داهاتوو ڕەنگە دیدگای لایەنەکان لێک نزیک بێت و کەسێک بۆ ئەو پۆستە دەستنیشان بکرێت، بەڵام هەمیشە دەبێ ئەوەمان لە بیر بێت لەم جۆرە کۆبونەوانەدا ئەگەری ڕوودای پێشبینینەکراو و سەرسوڕهێنەر هەیە".

دوای دانیشتنی یەکەمی پەرلەمانی عێراق، بە تایبەتی دوای هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان، گفتوگۆکان لە چوارچێوەی هەماهەنگیدا چڕتر دەبنەوە سەبارەت بە چۆنییەتی قۆناغی داهاتووی سیاسی عێراق، بەتایبەتی دوای ئەوەی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان پێداگری خۆی لەسەر کاندیدکردنی محەمەد شیاع ئەلسودانی بۆ خولی دووەم ڕاگەیاند، هاوکات ناوەکانی دیکەی ناو چوارچێوەکەش کێبڕکێ دەکەن بۆ ڕۆڵی سەرکردایەتی لە حکومەتی داهاتوودا.

هەروەها پرسی سەرۆکایەتیی پەرلەمان لەگەڵ دەرئەنجامەکانی دانیشتنی هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و هەردوو جێگرەکەی، ڕۆڵی گرنگی دەبێت لە پاراستنی هاوسەنگی نێوان هێزە شیعە و سوننە و کوردییەکان، ئەمەش وایکردووە کۆبوونەوەی هەفتەی داهاتوو لە چوارچێوەی هەماهەنگیدا ببێتە خاڵێکی سەرەکی لە داڕشتنی تایبەتمەندییەکانی دەسەڵاتی جێبەجێکردن بۆ حکوومەتی داهاتووی عێراق.