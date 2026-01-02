پرسەنامەیەک لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە

پێش 11 خولەک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی باڵای خانمان و گەشپێدان کرد، بەهۆی کۆچی دوایی دایکی ناوبراو.

هەینی، 2ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی سەرەخۆشی ئاراستەی خانزاد ئەحمەد، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی باڵای خانمان و گەشەپێدان کرد.

لە پایەمەکەدا هاتووە، بۆ کۆچی دوایی دایکی بەڕێزتان، پرسە و سەرەخۆشییتان لێ دەکەم و هاوبەشی خەمتانم.

هاوکات دەڵێت: خودای مەزن گیانی دایکی کۆچکردووتان بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە ئێوە ببەخشێت.

دەقی پرسەنامەکە:

بەڕێز د.خانزاد ئەحمەد ، ئەمینداری گشتیی ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشەپێدان؛

بۆ کۆچی دوایی دایکی بەڕێزتان، پرسە و سەرەخۆشییتان لێ دەکەم و هاوبەشی خەمتانم.

خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە ئێوە ببەخشێت .



مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان