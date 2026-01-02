بەنداوی خنس سەرڕێژی کرد

پێش دوو کاتژمێر

بەنداوی خنس کە دووەمین گەورە بەنداوی پارێزگای دهۆکە لەگەڵ ئەم شەپۆلە بەفر و بارانەی ئەم دوایەی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، سەرڕێژی کرد.

بە گوێرەی تۆمارەکانی بەڕێوبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا 24 ملم باران باریوە، بەنداوی خنس لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2021 دەست بەجێبەجێکردنی کرا و لە ساڵی 2022 تەواو کرا، بەنداوەکە توانای گلدانەوەی حەوت ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و گرنگی بۆ كەرتی كشتوكاڵ، سامانی ئاژەڵ، كەرتی گەشتوگوزاری و ئاوی ژێر زەوی هەیە.

بەنداوەکە لە جۆری خاکییە و دەکەوێتە سنووری قەزای شێخان لە پارێزگای دهۆك، بەرزییەکەی 34.5 مەتر و درێژییەکەشی 195 مەترە، دەرچەی ئاودەرەكەشی دوو بۆریی تیرە 90 و 50 سانتیمەتریین.

بە گوێرەی بەڵگەنامەکانی فەرمانگەی میدیا و زانیاری، تێچووی ئەم بەنداوە نۆ ملیار و 218 ملیۆن 486 هەزار و 750 دیناربووە، لە ڕووی کشتوکاڵییەوە زیاتر لە 12 گوند دەکەونە سەر ڕێڕەوی ئاوەڕۆی بەندوەکە و سوودی لێوەردەگرن.

هەروەها ئامانجێکی دیکەی بەنداوی خنس، بایەخدانە بە کەرتی گەشتیاریی لە سنووری شێخان و پارێزگای دهۆک.