کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسیی پارتی کۆتایی هات

پێش کاتژمێرێک

هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند، کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پیرمام، کۆتایی هات.

کۆبوونەوەکە پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 03ـی کانوونی دووەم، بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی و ئامادەبوونی هەردوو جێگرانی، نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی، بەڕێوەچوو و زیاتر لە دوو کاتژمێری خایاند.

پەیامنێری کوردستان24 ئەوەی خستەڕوو، لە کۆبوونەوەکەدا چەند پرسێک تاوتوێ کراون، گرنگترینیان، کاندیدی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق و پێکهێنانی هەردوو حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان و عێراق.

کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کاتێکی هەستیاردا دێت. دوای هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کۆتایی ساڵی 2025 و هەڵبژاردنی دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی پەرلەمان لە ڕۆژانی 29 و 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئێستا پرۆسەی سیاسیی عێراق چاوەڕێی هەنگاوە دەستوورییەکانی داهاتوو دەکات.

بەپێی ماددەی 72ـی دەستووری عێراق، پەرلەمان 30 ڕۆژی لەبەردەمدایە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارێکی نوێ. دوای هەڵبژاردنی، سەرۆک کۆمار کاندیدی گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمان ڕادەسپێرێت بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ. لە ئێستادا چوارچێوەی هەماهەنگی، وەک گەورەترین لایەنی شیعە، گفتوگۆکانی چڕ کردووەتەوە بۆ دیاریکردنی کاندیدی سەرۆک وەزیران.

هاوکات، پەرلەمانی عێراق دەرگای خۆکاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار کردووەتەوە، پۆستێک بەپێی نەریتی سیاسی پشکی کوردە. بڕیارەکەی پارتی لەسەر هەبوونی کاندید یان ڕێککەوتن لەگەڵ لایەنەکانی دیکە، کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر نەخشەی سیاسیی داهاتووی عێراق و پاراستنی مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان دەبێت.