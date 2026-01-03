دۆناڵد ترەمپ: سەرۆکی ڤەنزوێلا و هاوسەرەکەی دەستگیرکراون و لە وڵات براونەتە دەرەوە
سەرۆکی ئەمەریکا ڕایگەیاند، بە سەرکەوتوویی هێرشێکی بەرفراوانیان لە ڤەنزوێلا ئەنجام داوە و سەرۆکی ئەو وڵاتە و هاوسەرەکەییان دەستگیرکردوون.
ئەمڕۆ شەممە، 3ـی کانوونی دووەمی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "تروس سۆشیاڵ" ڕایگەیاند، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بە سەرکەوتوویی هێرشێکی بەرفراوانی دژی ڤەنزوێلا ئەنجام داوە.
بەپێی پۆستەکەی ترەمپ، لە ئەنجامی هێرشەکەدا نیکۆلاس مادورۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا، لەگەڵ هاوسەرەکەیدا دەستگیرکراون و لە وڵاتەکە براونەتە دەرەوە.
ترەمپ دەڵێت، ئەم ئۆپەراسیۆنە بە هاوکاریی دەزگاکانی جێبەجێکردنی یاسای ئەمەریکا ئەنجام دراوە و دواتر وردەکاریی زیاتر بڵاودەکەنەوە. ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەمڕۆ کاتژمێر 11:00ـی پێشنیوەڕۆ (بە کاتی ئەمەریکا)، لە مارالاگۆ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی لەوبارەیەوە بەڕێوەدەچێت.
ئەمە لە کاتێکدایە، بەرەبەیانیی ئەمڕۆ شەممە، کۆشکی سەرۆکایەتی، باڵەخانەی پەرلەمان، سێ بەندەر، فڕۆکەخانە و چەندان پێگەی سەربازی لە کاراکاسی پایتەختی ڤەنزوێلا کرانە ئامانج.
دوابەدوای هێرشەکان، ڤەنزوێلا باری نائاسایی ڕاگەیاند و داوای لە ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی کرد، کۆبوونەوەیەکی بەپەلە لەبارەی هێرشەکانی ئەمەریکا ئەنجام بدات.
ئیڤان جیل، وەزیری دەرەوەی ڤەنزوێلا جەختی کردە، وڵاتەکەی مافی تەواوی خۆیەتی بەرگریی ڕەوا لە گەل و خاک و سەروەری و سەربەخۆیی خۆی بکات.