پارتی لەبارەی پۆستی سەرۆک کۆمار گفتوگۆ لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان دەکات

پێش 15 خولەک

لە کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسیی پارتیدا، بڕیاردا، شاندێکی دانوستانکاری حزبەکە لەبارەی پۆستی سەرۆک کۆمار گفتوگۆ لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان بکات.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 03ـی کانوونی دووەمی 2025، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی و ئامادەبوونی هەردوو جێگرانی، نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی، کۆبووەوە.

د. دانەر عەبدولغەفار، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی لــە پەرلەمانی عێراق، بە هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە کۆبوونەوەکەدا چەند پرسێک تاوتوێ کران، گرنگترینیان پرسی کاندیدی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق بوو.

لەبارەی ئەوەی کاندیدی پارتی کێ دەبێت بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار، ئەو پەرلەمانتارە گوتی "تا ئێستا هیچ کاندیدێک لە لایەن پارتییەوە بۆ ئەو پۆستە دیاری نەکراوە. کاندیدی پارتی ئەو کەسە دەبێت، کە کۆدەنگی و ڕێککەوتنی گەلی کورد و خەڵکی کوردستانی لەسەرە."

بە گوتەی د. دانەر، لە یەک دوو ڕۆژی داهاتوودا شاندێکی دانوستانکاری پارتی، لەبارەی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق گفتوگۆ لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان دەکات، تا کورد یەک کاندیدی هاوبەشی هەبێت بۆ ئەو پۆستە.

کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کاتێکی هەستیاردا دێت. دوای هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کۆتایی ساڵی 2025 و هەڵبژاردنی دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی پەرلەمان لە ڕۆژانی 29 و 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئێستا پرۆسەی سیاسیی عێراق چاوەڕێی هەنگاوە دەستوورییەکانی داهاتوو دەکات.

بەپێی ماددەی 72ـی دەستووری عێراق، پەرلەمان 30 ڕۆژی لەبەردەمدایە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارێکی نوێ. دوای هەڵبژاردنی، سەرۆک کۆمار کاندیدی گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمان ڕادەسپێرێت بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ. لە ئێستادا چوارچێوەی هەماهەنگی، وەک گەورەترین لایەنی شیعە، گفتوگۆکانی چڕ کردووەتەوە بۆ دیاریکردنی کاندیدی سەرۆک وەزیران.

هاوکات، پەرلەمانی عێراق دەرگای خۆکاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار کردووەتەوە، پۆستێک بەپێی نەریتی سیاسی پشکی کوردە. بڕیارەکەی پارتی لەسەر هەبوونی کاندید یان ڕێککەوتن لەگەڵ لایەنەکانی دیکە، کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر نەخشەی سیاسیی داهاتووی عێراق و پاراستنی مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان دەبێت.