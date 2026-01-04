پۆلیسی فیدراڵی دۆسیەی ئەمنیی ژمارەیەک شار و پارێزگا دەگرێتە دەست

پێش 59 خولەک

لە چوارچێوەی گۆڕانکارییە ڕیشەییەکان لە نەخشەی ئەمنیی عێراقدا، دۆسیەی ئەمنی شەش شار و پارێزگای ناوەڕاست و باشوور لە سوپاوە بۆ پۆلیسی فیدراڵی گواسترایەوە, نوێنەری کوردیش لە فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان، جەخت دەکاتەوە, کە بەهۆی تایبەتمەندیی ناوچەکە کەرکووک و نەینەوا لە دەرەوەی ئەم بڕیارەن.

یەکشەممە، 4ـی کانوونی دووەمی 2026، یەکشەممە، 4ـی کانوونی دووەمی 2026، عەبدولسەتتار زێباری، نوێنەری کورد لە فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پرۆسەی ڕادەستکردنی دۆسیەی ئەمنی و جێگرتنەوەی هێزەکانی سوپای عێراقی (سەر بە وەزارەتی بەرگری) بە هێزەکانی پۆلیسی فیدراڵی (سەر بە وەزارەتی ناوخۆ) لە ژمارەیەک شار و پارێزگای عێراق چووە واری جێبەجێکردنەوە.

بە پێی زانیارییەکانی زێباری، پرۆسەی ئاڵوگۆڕی هێزەکان لەم شار و پارێزگایانە بە تەواویی جێبەجێ کراون لەوانە؛ ناسرییە، سەماوە، واست، حللە، نەجەف و دەیوانییە.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، ئێستا کار لەسەر ئەوە دەکرێت هەمان میکانیزم لە هەردوو پارێزگای "سەڵاحەددین" و "ئەنبار" جێبەجێ بکرێت و هێزەکانی پۆلیس شوێنی یەکە سەربازییەکانی سوپا بگرنەوە.

سەبارەت بە پارێزگاکانی کەرکووک و نەینەوا (مووسڵ)، ئەو نوێنەرە کوردەی فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، ئاشکرای کرد، تا ئێستا هیچ بڕیارێکی یەکلاکەرەوە نەدراوە، هۆکاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هەستیاریی ئەو ناوچانە وەک ناوچەی سنووری و هاوسنوور لەگەڵ هەرێمی کوردستان، کە پێویستیان بە هەماهەنگی و ڕێککەوتنی تایبەت هەیە.

زێباری سەرنجی بۆ ئەوە ڕاکێشا، تەواوکردنی ئەم پرۆسەیە و فراوانکردنی بۆ سەرجەم پارێزگاکانی عێراق، بەستراوەتەوە بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراقەوە.

گوتیشی: ئەگەر وەزیری ئێستای ناوخۆ لە پۆستەکەی بەردەوام بێت، ئەوا ئەم ستراتیژە ئەمنییە لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراقدا پیادە دەکرێت و دۆسیەی ئەمنی ناو شارەکان بە تەواوی ڕادەستی وەزارەتی ناوخۆ دەکرێت.