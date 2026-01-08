کۆمیسیۆن ناوی سێ ئەندامی نوێی پەرلەمان و ئەنجوومەنی پارێزگاکانی عێراقی پەسەند کرد

پێش 35 خولەک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە بڕیارێکی نوێدا ناوی سێ کاندیدی وەک شوێنگرەوە بۆ پڕکردنەوەی کورسییە بەتاڵەکانی پەرلەمان و ئەنجوومەنی پارێزگاکانی وڵاتەکە ئاشکرا کرد.

ڕۆژی پێنجشەممە، 8ـی کانوونی دووەمی 2026، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند: بە پشت بەستن بە بڕیارەکانی ئەنجوومەنی کۆمیسیاران، ڕەزامەندیی لەسەر ناوی سێ کاندید دراوە بۆ ئەوەی وەک ئەندامی نوێ، شوێنی ئەو ئەندامانە بگرنەوە کە کورسییەکانیان لە پەرلەمان و ئەنجوومەنی پارێزگاکانی وڵاتەکە، بە هەر هۆکارێک چۆڵ بووە.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە گۆڕانکارییەکان بەم شێوەیەی خوارەوەن؛

جیهاد سەددام موحێسین عەبادی، کە خاوەنی شەش هەزار و 791 دەنگە، وەک شوێنگرەوەی پەرلەمانتاری "براوە ئەسعەد عەبدولئەمیر عەبدولغەفارعێدانی"، دیاریی کرا.

ڕووئا حوسێن جبووری، کە هەزار و 282 دەنگی بەدەست هێناوە، وەک شوێنگرەوەی پەرلەمانتاری براوە "سەلوە ئەحمەد مەیدان"، دیاریی کرا.

بورهان ناسر محەممەد فەهد، بە بەدەستهێنانی حەفت هەزار و 458 دەنگ، لە شوێنی عومەر مەشعان دەبووس، دەبێتە ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای ئەنبار.

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاکانی عێراق

سەر لە بەیانیی ڕۆژی شەممە، 16-12-2023، هەڵبژاردنی تایبەت و رۆژی دووشەممەش، 18-12-2023، هەڵبژاردنی گشتیی ئەنجوومەنی پارێزگاکانی عێراق لە 15 پارێزگای عێراق، ناوچە کوردستانییەکان بەڕێوە چوو.

دوانیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە، 19-12-2023، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئاماری کۆتایی بەشداریی دەنگدەران لە هەردوو هەڵبژاردنی تایبەت و گشتیی ئەنجوومەنی پارێزگاکانی عێراقی بڵاوکردەوە. بە گوێرەی ئامارەکان، رێژەی بەشداریی دەنگدەران لە هەڵبژاردنەکە %41 بووە؛ زۆرترین Rێژەی بەشداریی دەنگدەران لە پارێزگای کەرکووک (%66) و کەمترینیشی لە پارێزگای بەغدا/ رەسافە (%21) بووە.

رۆژی پێنجشەممە، 28-12-2023، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەنجامەکانی کۆتایی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاکانی عێراقی ڕاگەیاند. بە گوێرەی ئەنجامەکان، لە بەغدا هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا؛ لە بەسرە هاوپەیمانیی تەسمیم؛ لە دیالە هاوپەیمانی دیالەتونا؛ لە سەڵاحەددین جەماهیری نیشتمانی و لە ئەنبار هاوپەیمانی تەقەدووم زۆترین ژمارەی دەنگەکانیان بە دەست هێناوە.

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.

یەکشەممە، 14ـی کانوونی 2025، دادگای باڵای فیدراڵی ئەنجامی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراقی پەسەند کرد.