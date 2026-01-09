مووسا ئەحمەد: بە خێرایی هاوکارییەکان بە خەڵکی حەلەب دەگەیەنین

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی، ئاماژە بەوە دەکات، هاوکارییەکان بۆ خەڵکی حەلەب لە عەفرین بەردەوام دەبن و ژمارەیەک ڕێکخراوی نێودەوڵەتی ئامادەیی هاوکاریان دەربڕیوە.

ئەمرۆ هەینی، 9ـی کانوونی دووەمی 2026، مووسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی، لەکاتی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 12ـی کوردستان24، ڕایگەیاند: خەڵکێکی زۆری خۆبەخش لە رۆژئاوای کوردستان هاوکاری تیمەکانی ئێمە دەکات، بەهۆی ئەو هێرشانە نزیکەی 22 هەزار خێزان ئاوارەی عەفرین بوونە، بە خێرایی و بە فراوانی هاوکارییەکان دەگەیەنینە کوردانی حەلەب لە عەفرین.

مووسا ئەحمەد، گوتی: دەزگای خێرخوازی بارزانی پەیوەندییەکی فراوانی لەگەڵ ئاژانس و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان هەیە، ئەگەر کێشەیەک لە بەردەم دابەشکردنی هاوکارییەکان هەبێت، بە خێرایی چارەسەر دەکرێت، هەروەها ژمارەیەک ڕێکخراوی نێودەوڵەتی ئامادەییان دەربڕیوە هاوکاریمان بکەن، ئەمە جگە لەوەی ژمارەیەکی زۆری خەڵکی ناوچەکە ئامادەییان نیشانداوە بە خۆبەخشی هاوکاری تیمەکانمان بکەن.

سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی ئاماژە بەوە دەکات، لەلایەن خەڵکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە پەیوەندیمان پێوەکراوە بۆ گەیاندنی هاوکارییەکان و ئەمڕۆ نوێنەری دەزگای خێرخوازی بارزانی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کۆدەبێتەوە بۆ ئەوەی بتوانین هاوکاری بگەینینە ئەو خەڵکە، تەنانەت ئەگەر لە قامیشلۆش پێویستی بە هاوکاری هەبێت دەگەیەنێن.

هەروەها باس لەوەش دەکات، هەوڵدەدەین پێداویستییە تەندروستییەکان و ناوماڵیش دابین بکەین بەتایبەتی ئامێری گەرمکەرەوە کە زۆر پێویستە.

چوارشەممە، 7ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی لە بارەی گرژی و ئاڵۆزییەکانی گەڕەکە کوردنشینەکانی شاری حەلەبی ڕۆژئاوای کوردستان، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، گۆڕانكارییە سیاسییەكانی سووریا دەرفەتێكی باش بوو بۆ دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەكی گونجاو بۆ ئەوەی ڕەچاوی مافە ڕەواكانی گەلی كورد لە سووریا بكرێت و سەرجەم كێشەكانیش چارە بكرێن.

جەختی لەوەش کردەوە، لەو پێناوەشدا لەگەڵ هەموو لایەنەکان هەوڵی زۆرمان دا كە پێویستە هەرچی گرفت و ناكۆكی هەیە لە ڕێگەی دیالۆگ و بە شێوازی ئاشتییانە چارە بكرێن.

هاوکات سەرۆک بارزانی دەڵێت: ئەو بارودۆخە مەترسیدار و ئەو شەڕ و توندوتیژییەی كە ئێستا لە شاری حەلەب هەیە جێگەی نیگەرانییەكی زۆرە و، مەترسی لەسەر ژیانی خەڵكی سڤیل و هاووڵاتییانی بێتاوان دروست كردووە و هەڕەشەی پاكتاوی ڕەگەزی لە دژی كورد لەو ناوچەیەدا هەیە.

هەروەها دوێنێ پێنجشەممە، 8ـی کانوونی دووەمی 2026، لە بارەی گرژییەکانی حەلەب و هێرشکردنە سەر گەڕەکە کوردییەکان، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند: ڕووداوەکانی حەلەب و بە ئامانجگرتنی کورد لە پێناو گۆڕینی دیموگرافیی ناوچەکە و دروستکردنی مەترسی بۆ سەر ژیانی هاووڵاتییانی سڤیل، دەسەڵاتی دیمەشق و ویژدانی کومەڵگەی نێودەوڵەتی دەخاتە ژێر پرسیارەوە.

سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بەوەشکرد، شەڕ و توندوتیژی، چارەسەری بنەڕەتی هیچ کێشەیەک ناکات. هیچ بیانوو و پاساوێک نابێت ڕێگە بە پاکتاوی ڕەگەزی بدات. پەلاماردانی گەڕەگە کوردنشینەکانی شاری حەلەب، ئێمەی بە قووڵی نیگەران کردووە.