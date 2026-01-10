سیاسی

ئەنجوومەنی گەڕەکی شێخ مەقسوود بانگەوازێکی بەپەلە ئاراستەی دانیشتووانی گەڕەکەکە دەکات

ئەنجومەنی دانیشتووانی گەڕەکی شێخ مەقسوودی شاری حەلەب، لە ڕاگەیەندراوێکی بەپەلەدا داوا لە سەرجەم دانیشتووانی گەڕەکەکە دەکات بێنە سەر شەقامەکان و ڕوو بکەنە نەخۆشخانەی (خالید فەجر). 

ئەم بانگەوازە بە مەبەستی دەربڕینی هاوسۆزی و پشتگیرییە بۆ ئەو بریندارانەی کە بەهۆی هێرشەکانی سوپای سووریای عەرەبی گەیەندراونەتە نەخۆشخانەکە.
لەو بانگەوازەدا کە ئەمڕۆ شەممە 10ـی کانوونی دووەمی 2026، بڵاوکراوەتەوە، ئەنجومەنی گەڕەکی شێخ مەقسوود داوای لە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە کردووە بە شێوەیەکی جەماوەری چالاک بن و بەرەو نەخۆشخانەی (خالید فەجر) بەڕێ بکەون.

 ئامانجی سەرەکی ئەم جوڵە جەماوەرییە، وەستانەوەیە لەگەڵ بریندارانی مەدەنی و بەهێزکردنی گیانی پێکەوەییە لە بەرانبەر ئەو دۆخە نائاساییەی کە ڕووبەڕووی گەڕەکەکە بووەتەوە.
ئەم نیشاندانی هاوسۆزییە لە کاتێکدایە کە نەخۆشخانەی (خالید فەجر) لە گەڕەکی شێخ مەقسوود، ڕووبەڕووی بۆردومانێکی سەخت بووەتەوە و ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتیانی مەدەنی کە لە نێویاندا ژن و منداڵ هەن، بەهۆی هێرشەکانەوە بریندار بوون و لەو ناوەندە تەندروستییە چارەسەر وەردەگرن.

 
