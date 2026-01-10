ئەنجوومەنی گەڕەکی شێخ مەقسوود بانگەوازێکی بەپەلە ئاراستەی دانیشتووانی گەڕەکەکە دەکات

پێش 17 خولەک

ئەنجومەنی دانیشتووانی گەڕەکی شێخ مەقسوودی شاری حەلەب، لە ڕاگەیەندراوێکی بەپەلەدا داوا لە سەرجەم دانیشتووانی گەڕەکەکە دەکات بێنە سەر شەقامەکان و ڕوو بکەنە نەخۆشخانەی (خالید فەجر).

ئەم بانگەوازە بە مەبەستی دەربڕینی هاوسۆزی و پشتگیرییە بۆ ئەو بریندارانەی کە بەهۆی هێرشەکانی سوپای سووریای عەرەبی گەیەندراونەتە نەخۆشخانەکە.

لەو بانگەوازەدا کە ئەمڕۆ شەممە 10ـی کانوونی دووەمی 2026، بڵاوکراوەتەوە، ئەنجومەنی گەڕەکی شێخ مەقسوود داوای لە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە کردووە بە شێوەیەکی جەماوەری چالاک بن و بەرەو نەخۆشخانەی (خالید فەجر) بەڕێ بکەون.

ئامانجی سەرەکی ئەم جوڵە جەماوەرییە، وەستانەوەیە لەگەڵ بریندارانی مەدەنی و بەهێزکردنی گیانی پێکەوەییە لە بەرانبەر ئەو دۆخە نائاساییەی کە ڕووبەڕووی گەڕەکەکە بووەتەوە.

ئەم نیشاندانی هاوسۆزییە لە کاتێکدایە کە نەخۆشخانەی (خالید فەجر) لە گەڕەکی شێخ مەقسوود، ڕووبەڕووی بۆردومانێکی سەخت بووەتەوە و ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتیانی مەدەنی کە لە نێویاندا ژن و منداڵ هەن، بەهۆی هێرشەکانەوە بریندار بوون و لەو ناوەندە تەندروستییە چارەسەر وەردەگرن.