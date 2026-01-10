مەزڵووم عەبدی: هێزەکانمان لە حەلەب دەگوازینەوە بۆ باکووری ڕۆژهەڵات

پێش 21 خولەک

یەکشەممە 11ی کانوونی دووەمی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: دوای هەوڵێکی زۆر و بە نێوەندگیری لایەنە نێودەوڵەتییەکان بە مەبەستی ڕاگرتنی هێرشەکان بۆ سەر خەڵکی حەلەب، گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتنێک.

فەرماندەی گشتیی هەسەدە ئاشکرای کرد، ڕێککەوتنەکە دەبێتە هۆی ئاگربەست و دەرفەت دەدات بۆ گواستنەوەی شەهیدان، برینداران، هاووڵاتییانی مەدەنی گەمارۆدراو و هەروەها شەڕڤانان لە هەردوو گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییەی شاری حەلەبەوە بۆ ناوچەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا.

مەزڵووم عەبدی لە پەیامەکەیدا داوای لە لایەنە نێوەندگیرەکان کردووە، پابەندی بەڵێنەکانیان بن لە ڕاگرتنی پێشێلکارییەکان و زەمینە خۆش بکەن بۆ گەڕانەوەی ئارامی ئاوارەکان بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان.

لە کۆتاییدا عەبدی ستایشی بەرخۆدانی شەڕڤانان و دانیشتووانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەی کردووە و سەرەخۆشی لە کەسوکاری شەهیدان کردووە.