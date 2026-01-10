ئەمەریکا چەند پێگەیەکی داعشی لە سووریا بۆردومان کرد

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا (سێنتکۆم) ڕایگەیاند: نیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە 10ـی کانوونی دووەمی 2026، کاتژمێر 12:30 بە کاتی ڕۆژهەڵات، بە هاوکاری هێزە هاوبەشەکان زنجیرە هێرشێکی گەورە و بەرفراوانیان کردووەتە سەر چەندین بنکە و بارەگای ڕێکخراوی داعش لە ناوچە جیاجیاکانی سووریا، ئەم هێرشانە لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنی Hawkeye Strike ئەنجام دراون کە ئامانجی ڕەگکێشکردنی تیرۆرە لە ناوچەکەدا.

ئەم ئۆپەراسیۆنە سەربازییە لەسەر فەرمانی ڕاستەوخۆی دۆناڵد ترەمپ و لە وەڵامی ئەو هێرشە خوێناوییەی داعش بوو کە لە 13ی کانوونی یەکەمی 2025 لە ناوچەی تەدمور کرایە سەر هێزەکانی ئەمەریکا و سووریا، لەو هێرشەدا کە لە ڕێگەی کەمینێکەوە ئەنجام درابوو، دوو سەربازی ئەمەریکی و وەرگێڕێکی مەدەنی ئەمەریکی گیانیان لەدەستدا.

وەک پەرچەکردارێکیش بۆ ئەو ڕووداوە، لە 19ی کانوونی یەکەمی 2025 ئۆپەراسیۆنی Hawkeye Strikeڕاگەیەندرا و هێرشەکانی ئەمڕۆش بەشێکن لەو پلانە.

ئامانجی ئەم هێرشانە بریتییە لە پاراستنی سەربازانی ئەمەریکا و هێزە هاوبەشەکان و ڕێگریکردن لە هەر هێرشێکی تری تیرۆریستی لە داهاتوودا.

سوپا و هێزەکانی هاوپەیمانان جەخت دەکەنەوە لەوەی، لە بەدواداچوون و لێدانی ئەو تیرۆریستانە بەردەوام دەبن کە هەوڵی زیان گەیاندن بە ئەمەریکا دەدەن.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمەریکا پەیامێکی توند و یەکلاکەرەوەی ئاراستەی گروپە تیرۆریستییەکان کردووە و ڕایگەیاندووە: هەر لایەنێک هێرش بکاتە سەر سەربازەکانیان، لە هەر شوێنێکی ئەم جیهانە بێت دەیدۆزنەوە و لەناوی دەبەن، واشنتن دووپاتی دەکاتەوە کە هیچ تیرۆریستێک ناتوانێت لە دەست دادپەروەری هەڵبێت و باجی زیان گەیاندن بە هێزەکانی ئەمریکا زۆر قورس دەبێت.