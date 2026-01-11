گشتی

کەشناسیی هەرێم: نمە باران دەست پێدەکاتەوە

کوردستان کەشوهەوا

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، شەپۆلێکی نمەباران ناوچەکانی کوردستان دەگرێتەوە.

بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسیی هەرێمی کوردستان، کەشی ئەمڕۆ یەکشەممە، 11-1-2026، ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت ناوچە شاخاوییەکان نیمچە هەور دەبێت، خێراى باش لە نێوان 5 بۆ 10 کم لە کاتژمێرێکدا دەبێت، هەروەها پلەکانی گەرماش 1 تا 2 پلە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ بەرز دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی  

هەولێر : 12 پلەی سیلیزی 

پیرمام : 9 پلەی سیلیزی

سۆران : 10 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران : 2 پلەی سیلیزی 

سلێمانی : 9 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ : 12 پلەی سیلیزی

دهۆک 11 پلەی سیلیزی

زاخۆ 13 پلەی سیلیزی 

ئاکرێ 12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 10 پلەی سیلیزی 

سبەى دوو شەممە ‌ 12-1-2026

سەبارەت بە کەشی سبەی دووشەممە، 12-1-2026، کەشناسیی پێشبینی دەکات، ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور بێت، لە ئێوارەدا بۆ نیمچە هەور و لە درەنگانی شەودا شەپۆڵێکی باران بارین بۆ سەر ناوچەکەمان بە نمە بارانی پچڕ پچڕ لە ناوچەی جیا جیاکان دەست پێدەکات.

ئاماژەی بەوەشکرد، پلەکانی گەرما نزم 2 تا 3 پلەی سیلیزی نزم دەبنەوە. 

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 14 پلەی سیلیزی

پیرمام :11 پلەی سیلیزی

سۆران : 12 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران : 4 پلەی سیلیزی 

سلێمانی : 11 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 14 پلەی سیلیزی 

دهۆک :12 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 14 پلەی سیلیزی

ئاکرێ 13 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

ڕاشیگەیاند، لە کاتەکانی بەیانی زوو نزمترین پلەی گەرما لە بەشێک لە ناوچەکەمان لە ژێر سفر پلەی سیلیزی دەبێت لەگەڵ دروست بوونی شەختە لە هەندێ ناوچە .

 
 
 
