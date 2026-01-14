ئەمڕۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان چەند پرسێکی گرنگ تاوتوێ دەکات

پێش 41 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیران کۆ دەبێتەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا دوو تەوەری سەرەکی گفتوگۆی لەبارەوە دەکرێن، لە تەوەری یەکەمدا، گفتوگۆ پوختەی ساڵی دارایی 2025 و تاووتوێکردنی بارودۆخی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی دارایی 2026، بەدواداچوونی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ مووچەی مانگەکانی (11) و (12)ی ساڵی 2025، زامنکردنی خەرجکردنی مووچەی مانگەکانی ساڵی 2026 و شایستە داراییەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدراڵ دەکرێت.

لە تەوەری دووەمدا، جێبەجێکردنی ڕێککەوتتنامەی سێقۆڵیی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان بە سەرکەوتوویی لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە لە سێ مانگی کۆتایی ساڵی 2025 و بەرەوپێشچوونەکانی بەردەوامبوونی جێبەجێکردنی ڕێککەوتتنامەکە و خستنەڕووی داتا و زانیارییەکان لەبارەی بڕی نەوتی هەناردەکراو و داهاتی بەدەستهاتووی فرۆشی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ گەنجینەی فیدراڵی گفتوگۆ دەکرێ.