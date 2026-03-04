عێراقچی و ئەعرەجی جەختیان لە پاراستنی ئاسایشی سنوورەکان کردەوە

پێش کاتژمێرێک

ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە 4ـی ئاداری 2026، قاسم ئەعرەجی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق لە پەیوەندییەکانی تەلەفۆنیدا سەرخۆشی لە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کرد و هەردوولا جەختیان لە پتەوکردنی ئاسایشی سنوورەکانی نێوان وڵاتەکانیان کردەوە.

ئاژانسی هەواڵی تەسنیم نزیک لە سوپای پاسداران بەرە بەیانی ئەمڕۆ، بڵاویکردەوە، شەوی رابردوو قاسم ئەعرەجی بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ عێراقچی کردووە و وێڕای گەیاندنی سەرەخۆشی بۆ کوژرانی عەلی خامنەیی رێبەری باڵای ئینقلابی ئیسلامی و پۆلێک لە فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان و خەڵکی مەدەنی، بەهۆی هێرشە هاوبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کرد.

لەلای خۆیەوە عەباس عێراقچی وێڕای سوپاس و پێزانین بۆ هەڵوێستی عێراق، تیشکی خستە سەر تاوانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بەرامبەر بە گەلی ئێران و جەختی لە پێویستی وەستانەوە بە رووی ئەو دەستدرێژییانەدا کردەوە.

تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکە تەرخانکرا بۆ پەیوەندییە ئەمنییەکانی نێوان هەردوو وڵات. هەردوولا جەختیان لەسەر بەهێزکردنی هاوکارییەکان و هەماهەنگی بەردەوام کردەوە بە مەبەستی پاراستنی ئاسایشی سنوورە هاوبەشەکان و رێگریکردن لە هەر هەڕەشەیەک کە سەقامگیری ناوچەکە تێکبدات.