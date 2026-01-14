ئەنجوومەنی وەزیران داوای خەرجکردنی مووچە دواکەوتووەکانی هەرێم لە حکوومەتی فیدراڵ دەکات

ئەنجوومەنی وەزیران داوا لە حکوومەتی فیدراڵ دەکات هەردوو مووچەی مانگی یازدە و دوازدەی 2025 و مووچە خەرجنەکراوەکانی ساڵانی 2023 و 2024 خەرج بکات

پێش 47 خولەک

لە یەکەمین کۆبوونەوەی ساڵی 2026ـی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستاندا بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، دۆخی دارایی و پەیوەندییەکان لەگەڵ بەغدا تاوتوێ کران. حکوومەتی هەرێم جەختی کردەوە کە بەپێی دواین سەرژمێری، ڕێژەی دانیشتووانی هەرێم زیاترە لە 14% و دەبێت پشکی بودجەش بۆ ساڵی نوێ بەو پێیە دیاری بکرێت، هاوکات داوای خەرجکردنی خێرای مووچەی مانگەکانی 11 و 12ی ساڵی ڕابردوو و شایستە داراییەکان لە حکوومەتی فیدراڵ دەکات.

چوارشەممە 14ـی کانوونی دوومەی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژە داوە، بە سەرپەرشتی مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیران، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان یەکەمین کۆبوونەوەی ساڵی نوێی ئەنجامدا

لە ڕاگەیەندراوەکەد هاتووە، لە کۆبوونەوەدا، گفتوگۆ لەبارەی پوختەی دۆخی دارایی ساڵی 2025 کرا و بارودۆخی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی دارایی 2026 و کارکردن بۆ خەرجکردنی مووچە دواکەوتووەکانی هەرێم و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵەوە، تاوتوێ کرا

هەروەها ئاماژەی داوە، لەمبارەیەوە ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی و ئابووری ، ڕاپۆرتێکی ورد و پڕ لە زانیاریی دۆخی دارایی خستەڕوو سەبارەت بە داهات وخەرجیەکانی ساڵی دارایی 2025 و پێشبینی و ئامادەکارییەکان بۆ ساڵی دارایی 2026.

ئەنجومەنی وەزیران جەختی کردەوە کە پێویستە حکوومەتی فیدراڵ هەردوو مووچەی مانگی یازدە و دوازدەی 2025 و مووچە خەرجنەکراوەکانی ساڵانی 2023 و 2024 خەرج بکات کە بێ هیچ بیانوو و هۆکارێکی یاسایی و دەستووریی نەیناردوون، چونکە مووچە مافی یاسایی وشایستەی مووچەخۆرانی هەرێمە و حکوومەتی هەرێم و خەڵکی کوردستان دەستبەرداریان نابێت، هەروەک دادگای باڵای فیدڕاڵیش جەختی لێ کردەوە کە پێویستە بابەتی مووچە تێکەڵی ناکۆکییەکان نەکرێت ، بە تایبەتیش کە هەرێمی کوردستان سەرکەوتووانە، ڕێککەوتنامەی سێ لایەنی هەناردەی نەوتی جێبەجێکردووە و ڕۆژانە بە تێکڕایی 220 هەزار بەرمیل نەوت ڕادەستی سۆمۆ کراوە و لە بازاڕی جیهانیی فرۆشراوە و داهاتەکەی بە کاش لە گەنجینەی وەزارەتی دارایی فیدراڵ، وەک داهاتی کۆتایی تۆمارکراوە، ئەمە سەرەڕای ناردنی بەشی گەنجینەی فیدڕاڵی لە داهاتە نانەوتیەکانی هەرێمی کوردستان و ڕەوانەکردنی تەرازووی پێداچوونەوەی مانگانە بۆ وەزارەتی دارایی فیدڕاڵ، بەڵام سەڕەڕای هەموو ئەمانەش ، وەزارەتی دارایی فیدڕاڵ، هیچ پارەیەکی لە تەرخانکراوەکانی هەرێم بۆ خەرجی بەکاربردن و وەبەرهێنان لە یاسای بودجەی عێراق خەرج نەکردووە، هەرچەندە تەرخانی داراییش هەبووە.

هەروەها ئەنجوومەنی وەزیران دووپاتی کردەوە، بۆ ساڵی دارایی داهاتوو، دەبێت لە یاسای بودجەی فیدڕاڵیی حکوومەتی فیدراڵ، بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دەستنیشان بکرێت و وەزارەتی دارایی فیدراڵ پابەند بکرێت کە بەشە بودجەی هەرێم بنێرێت وەک هەرێمێکی دەستووریی و فیدراڵی کە بە پێی دوایین سەرژمێری عێراق کە لەلایەن حکوومەتی فیدراڵەوە ئەنجامدرا، ڕێژەی دانیشتووانی هەرێم زیاتر لە 14%ە و دەبێ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بە پێی ئەو ڕێژەیە دەستنیشان بکرێت.

لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەدا، گفتوگۆ لەبارەی بەرەوپێشچوون و بەردەوامبوونی جێبەجێکردنی ڕێککەوتننامەی سێ لایەنی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان کرا کە لە سێ مانگی کۆتایی ساڵی 2025 ، بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە، لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە جێبەجێ کراوە و ڕێککەوتنەکەش بەردەوامە و نوێش کراوەتەوە.

لەم ڕووەوە، کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتییەکان، داتا و زانیاری پێویستی لەبارەی بڕی نەوتی هەناردەکراو و داهاتی بەدەستهاتووی فرۆشی نەوتی هەرێمی کوردستان خستەڕوو.

ئەنجوومەنی وەزیران لیژنەی دانوستانی ڕاسپارد ، چوارچێوەی دەستووریی و یاسایی و دارایی بۆ ڕێکخستنەوەی بابەتی بوودجە وشایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان پشت بە ماف ودەسەڵاتە دەستووریەکانی هەرێم ئامادە بکات و بکرێتە بنەمای گفتوگۆ و دانوستان لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی عێراق بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدڕاڵ و لە ئێستاشەوە، لیژنەی دانوستان بە هاوئاهەنگی لەگەڵ فراکسیۆنە کوردستانیەکان لە ئەنجوومەنی نوێنەران و وەزیرە کوردەکان لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، بە هاوبەشی لەگەڵ حکوومەتی فیدڕاڵ کاربکەن لە پێناو دابینکردنی شایستە داراییەکانی هەرێم و بە تایبەتیش مووچە و شایستەداراییەکانی مووچەخۆرانی هەرێم.

هەروەها هەردوو وەزارەتی دارایی و ئابووری و سامانە سروشتییەکان و شاندی دانوستانکار ڕاسپێردران کە بەردەوام بن لە جێبەجێکردنی پابەندییەکان و هیچ بیانوو و پاساوێک بۆ حکوومەتی فیدڕاڵیی نەهێڵنەوە بۆ دواخستنی خەرجکردنی شایستە داراییەکانی هەرێم.