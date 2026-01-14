شاسوار عەبدولواحید بە کەفالەت ئازاد کرا

پێش 30 خولەک

دوای شەش مانگ لە دەستگیرکردنی پەیامنێری کوردستان24، لە سلێمانی ڕایگەیاند: شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ ئازاد کرا.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاوەیەک لە نەوەی نوێ، بە هاوژین جەمال، پەیامنێری کوردستان24، لە سلێمانی ڕایگەیاند: دوای شەش مانگ، شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ، بە کەفالەت ئازاد کرا.

شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ، لە ڕۆژی 12-08-2025 لە ماڵەکەی خۆی لە شاری سلێمانی دەستگیر کرا، لە دانیشتنی سێیەمی دادگاییکردنیدا لە ڕۆژی 02ـی ئەیلوولی 2025، بە پێنج مانگ بەندکردن سزا درا.