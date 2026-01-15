عێراق.. هاووڵاتییان و بازرگانان لە زیادکردنی باج و گومرگ ناڕازین

پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی عیراق بۆ بەرزکردنەوەی داهاتی ناوخۆ بریاریداوە گومرگ بۆ کەلوپەلی هاوردەکراو بە رێژەی لەسەدا 5 تاوەکو سەدا 30 زیاد بکات، ئەو کەلوپەلانەی گومرگیان بەسەردا دەسەپرێندرێت زیاتر لە 16 هەزار جۆری کاڵا و شتومەک و پێداویستی سەرەکی هاوڵاتیانن، بۆ نموونە، گۆشت و مریشک و ئارد و هێلکە و کەلوپەلی پاکەرەی ناوماڵ بەڕێژەی لەسەدا 30 گومرگیان دەچێتە سەر.

ئەم بریارەی ئەنجوومەنی وەزیران شەقامی عیراقی و هاوڵاتیانی بەتەواوی تورەکردووە و هەڕەشەی خۆپیشاندان دەکەن، هاوکات لە پەرلەمانی عیراقیش ژمارەیەک واژوو کۆکراوەتەوە بۆ هەڵوەشاندنەوەی بریارەکە.

سەڵاح خالد، فرۆشیار بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ ئەگەر ئێستا فەرمانبەرێک 4 منداڵی هەبێت لە قوتابخانە، پێویستیان بەئامێری زیرەکە، ئەگەر بیەوێ ئایپادێک یان ئامێرێکی زیرەک بکرێت هەر دانەیەکیان نرخەکانیان 100 تاوەکو 150 هەزار زیادی کردووە، لەکاتێکدا فەرمانبەر مووچەکەی هەروەکو خۆیەتی و کە مووچەکانیان 700 یان 800 هەزارە”



ماوەی دوو هەفتەیە بازرگاکان کەلوپەلەکانیان لەبەندەری ئوم قەسەر ڕاگرتووە و ئامادەنین بەم سیستەمە نوێیە کەلوپەل هاوردەبکەن، تەنیا ئەو کەلوپەلانەی لەکۆگاکانی نێوخۆدا ماویانە لەنێو بازارەکان ئالۆگۆری پێدەکەن.

عامر عەبدولجەبار، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەران دەڵێت: لە ڕووی دەستوورییەوە ناتواندرێت هیچ گومرگ و باجێک زیاد بکرێت تەنیا بە یاسا نەبێت، بەڵام حکوومەت دەڵێت؛ ئەم یاسایە پێشووتر دەرکراوە بەڵام جێبەجێنەکراوە، بەڵام ئەمەش بۆخۆی پێشێلکارییە بۆچی یاسا دەرکراوە جێبەجێنەکراوە و ئێستا دەتانەوێ جێبەجێبکەن.

حکوومەتی عێراق بریاریداوە لە دەروازە سنووریەکانی سیستەمی ئەسیکۆدا جێبەجێبکات و باج و گومرگ بۆ کەلوپەلی هاوردەکراو زیاد بکات بەڵام بەهۆی جیاوازی سیستەم و پێناسی گورمرگی ئەم بریارانە لە