شێخمووس ئەحمەد: هێرشکارانی سەر هەسەدە هەڵگری ئایدیۆلۆژیای داعشن

پێش کاتژمێرێک

سەرپەرشتیاری کەمپەکانی ڕۆژئاوای کوردستان هۆشداری لە مەترسییەکانی سەرهەڵدانەوەی داعش دەدات و دەڵێت: ئەو لایەنانەی هێرش دەکەنە سەر هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، هەڵگری هەمان بیری توندڕەوی داعشن و بڕوایان بە دیموکراسی نییە.

شێخمووس ئەحمەد، سەرپەرشتیاری کەمپەکانی ڕۆژئاوای کوردستان، ئەمڕۆ هەینی 16ی کانوونی دووەمی 2026، میوانی بولتەنی هەواڵەکانی کوردستان24 بوو، گوتی "ئەو کەسانەی هێرش دەکەنە سەر هێزەکانی هەسەدە، بە ئایدیۆلۆژیا و هەمان بیڕوباوەڕی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش ڕەفتار دەکەن؛ ئەوان دەیانەوێت تەنیا خاوەن بیرە توندڕەوەکان لە سووریا دەسەڵاتدار بن و هیچ بڕوایەکیان بە پێکەوەژیان و دیموکراسی نییە."

سەبارەت بە ڕەهەند و لێکەوتەکانی ئەو مەترسییە، ئاماژەی دا کە مەترسییەکانی داعش تەنیا بۆ سەر سووریا و ڕۆژئاوای کوردستان نییە، بەڵکو مەترسییەکی ڕاستەقینەن بۆ سەر عێراق و هەرێمی کوردستانیش، چونکە ئەو گرووپانە بە هەمان ستراتیژییەت و شێوازی داعش کار دەکەن.

شێخمووس ئەحمەد ئاشکرای کرد، ئێستا نزیکەی 10 هەزار چەکداری داعش لە زیندانەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریادا هەن، کە بەشێکیان چەکداری بیانی و عێراقین. گوتیشی: "ئەو چەکدارانە چەندین ساڵە چاوەڕوانی دەرفەتێک دەکەن بۆ ڕاکردن، کە بێگومان دەچوونیان لە زیندان مەترسییەکی گەورە بۆ تەواوی ناوچەکە دروست دەکات."

سەرپەرشتیاری کەمپەکانی ڕۆژئاوای کوردستان باسی لەوەش کرد، هەسەدە چەندینجار هۆشداریی داوە لەوەی داعش لە دەشتیاییەکانی سووریا لە خۆڕێکخستنەوە بەردەوامە و ئێستاش لەژێر ناوی جیاواز و لەپەنای "چەکداری عەشایەر"، کردەوەی تیرۆریستی دەکەن و هەوڵی دەستبەسەرداگرتنی زیندان و کەمپەکان دەدەن.

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا بۆ کوردستان24، شێخمووس ئەحمەد تیشکی خستە سەر هەڵوێستی نێودەوڵەتی و ڕایگەیاند: "نەتەوە یەکگرتووەکان و لەسەرووی هەمووشیانەوە ئەمەریکا، زۆر بە باشی ئاگاداری وردەکاریی دۆخەکە و ئەو مەترسییانە ن کە ڕووبەڕووی ناوچەکە دەبنەوە."