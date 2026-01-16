ئەوروپا بە 37 سەرباز ئاسایشی گرینلاند دەپارێزێت

پێش 43 خولەک

ئەو هێزە هاوبەشەی ئەوروپا بۆ پاراستنی دوورگەی گرینلاند ناردوویانە لە 37 سەرباز پێکهاتوون، کۆشکی سپیش دەڵێت "بڵاوکردنەوەی سەربازەکانی ئەوروپا لە دوورگەکە، هیچ لە پلانەکەی ئەمەریکا ناگۆڕێت.

دوای هەڕەشە بەردەوامەکانی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا بۆ کۆنترۆڵکردنی دوورگەی گرینلاند، وڵاتانی ئەوروپا بۆ یەکەمجارە لە هەنگاوێکی هاوبەشدا، وەک پاڵپشتییەک بۆ دانیمارک و هەرێمەکە و بەرەنگاربوونەوەی چاوتێبڕینەکەی ترەمپ، هێزێکی هابەشی 37 سەربازی ڕەوانەی گرینلاند دەکەن.

ئەو هێزە هاوبەشەی ڕەوانەی دوورگەی گرینلاند دەکرێت پێکهاتووە لە 15 سەربازی فەرەنسا، 13 سەربازی ئەڵمانیا، 3 سەربازی سوید، 2 سەربازی نەرویج، 2 سەربازی فینلاند و هەر یەک لە بەریتانیا و هۆڵەندا یەک سەربازیان ڕەوانەی گرینلاند کردووە.

ئەم هەنگاوەی وڵاتانی ئەوروپا بەشێکە لە مانۆری خۆڕاگریی جەمسەری، کە لە لایەن دانیمارکەوە بەرانبەر فراوانخوازییەوەکانی ئەمەریکا رێکخراوە.

لە بەرانبەردا کۆشکی سپی ناردنی ئەو ژمارە سەربازانەی بە کارێکی بێهوودە ناوبردووە و کارۆڵاین لێڤت، گوتەبێژی کۆشکی سپی لەبارەی ناردنی هێز لە لایەن ئەوروپاوە گوتی "پێم وا نییە ناردنی هێز لە لایەن ئەوروپاوە بۆ گرینلاند هیچ لە بڕیاری سەرۆک ترەمپ و ئامانجی لکاندنی دوورگەکە بە ئەمەریکا بگۆڕێت.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا سەرەتای ساڵی ڕابردوو لە پۆستێکیدا لە پلاتفۆرمی تروس سۆشیەل وێنەی نەخشەی نوێی ئەمەریکای بڵاوکردەوە و لەسەر نووسی بوو "زۆر گرنگە ئەمەریکا خاوەنی گرینلاند بێت". هەروەها لە نەخشەکەدا کەنەداشی بە بەشێک لە ئەمەریکا دەست نیشان کردبوو.

هەروەها ترەمپ دوێنێ پێنجشەممە، جارێکی دیکە جەختی لە گرنگیی ستراتیژیی دوورگەی گرینلاند کردەوە و لە نووسینگە ئۆڤاڵەوە بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند، پەیوەندییەکانی لەگەڵ دانیمارک "زۆر باشن"، بەڵام پێداگری لەسەر ئەوە کردەوە پێویستە ناتۆ پاڵپشتی لە کۆنترۆڵکردنی گرینلاند بکات لەلایەن ئەمەریکاوە، چونکە بۆ ئاسایشی نەتەوەیی ئەمەریکا ناوچەیەکی گرنگە، گوتیشی: ئەگەر کۆنترۆڵی نەکات، چین و ڕووسیا چاویان تێبڕیوە و دەستی بەسەردا دەگرن.

ئاشکراشی کرد،، گرینلاند بۆ جێگیرکردنی سیستەمی بەرگریی مووشەکی و هێزی ئاسمانی ئەمەریکا گرنگە بۆیە بە "گومبەزی زێڕین" ناوی دەبەن.