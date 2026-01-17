کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی دواخرا
کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی یەکلایکردنەوەی پرسی کاندیدی سەرۆک وەزیران دواخرا.
هەریەکە لە ڕەحیم عەبودی، سەرکردە لە ڕەوتی حیکمە و عەبدولڕەحمان جەزائیری، کەسایەتیی نزیک لە چوارچێوەی هەماهەنگی، بە کوردستان24ـیان ڕاگەیاند "بڕیاربوو ئەمڕۆ شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، کۆبوونەوەی چوارچێوە بۆ یەکلایکردنەوەی پرسی کاندیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بەڕێوە بچێت، بەڵام کۆبوونەوەکە بۆ سبەی یەکشەممە، 18ـی کانوونی دووەم، دواخرا."
سەبارەت بە هۆکاری دواخستنی کۆبوونەوەکە، ئەو دوو سەرچاوەیە ئاماژەیان بەوە کرد، هەریەکە لە عەممار حەکیم، ڕێبەری ڕەوتی حیکمە و قەیس خەزعەلی، ئەمینداری کەتائیب ئەهل حەق بۆ بەشداریی لە پرسەی برای مەرجەعی باڵای شیعەکان، چوونەتە نەجەف و ناتوانن بەشداری بکەن، هەربۆیە کۆبوونەوەکە خراوتە سبەینێ.
بڕیارە لەم هەفتەیەدا، چوارچێوەی هەماهەنگی کاندیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق دیاری بکات و نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ناوی دەهێنرێت وەکو کاندیدی بەهێز بۆ وەرگرتنی پۆستەکە.