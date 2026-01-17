پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی و مەزڵووم عەبدی لە کۆبوونەوەدان و چەند پرسێکی گرنگ تاوتوێ دەکەن.

هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 لە هەولێر ڕایگەیاند، نزیکەی کاتژمێر 01:00ـی پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی لە پیرمام پێشوازی لە مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کرد.

لە کۆبوونەوەکەدا کە تا ئێستا بەردەوامە؛ چەندان پرسی گرنگ تاوتوێ دەکرێن، گرنگترینیان جێبەجێکردنی ڕێککەوتنامەی 10ـی ئاداری نێوان هەسەدە و حکوومەتی دیمەشق، دۆخی گشتیی سووریا و شەڕەکەی ئەم دواییەی هەردوو گەڕەکە کوردنشینەکەی حەلەب.

پەیامنێری کوردستان24 باسی لەوەش کرد، پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، سەرۆک بارزانی پێشوازی لە تۆم باراک، باڵیۆزی ئەمەریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەو وڵاتە بۆ سووریا کردووە.

تا کاتی ئامادەکردنی ئەم هەواڵە، بارەگای بارزانی ڕاگەیەنراوی کۆبوونەوەکەی سەرۆک بارزانی و تۆم باراکی بڵاونەکردبووەوە.

بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و تۆم باراک، نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا؛ گەیشتنە هەولێر.

دوای ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد لە مانگی کانوونی یەکەمی ساڵی 2024، سەرۆک بارزانی چەندین هەنگاوی گرنگ و ستراتیژی بۆ پاراستنی ماف و دەستکەوتەکانی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان ناوە.

سەرۆک بارزانی بەردەوام دڵنیایی داوەتە وڵاتان، کورد لە سووریا نابێتە هەڕەشە بۆ سەر دراوسێکان، بەڵام لە هەمان کاتدا دەبێت مافە نەتەوەییەکانی پارێزراو بن.

کۆبوونەوەکانی سەرۆک بارزانی لەگەڵ مەزڵووم عەبدی

لە دوای ڕووخانی ڕژێم، سەرۆک بارزانی چەند جارێک لە هەولێر پێشوازی لە مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کردووە.

لە دیدارەکانیاندا، بەردەوام جەخت لەوە کراوەتەوە، پێویستە لایەنە کوردییەکانی سووریا بەبێ دەستوەردانی دەرەکی و لە ڕێگەی ئاشتییانەوە بڕیار لە چارەنووسی خۆیان بدەن.

ڕۆڵی سەرۆک بارزانی لە نزیککردنەوەی لایەنەکانی ڕۆژئاوا

یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەکانی سەرۆک بارزانی، هەوڵدان بووە بۆ دروستکردنی یەکڕیزی لەنێوان لایەنە سیاسییە کوردییەکانی ڕۆژئاوای کوردستان، بەتایبەت لەنێوان ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا (ئەنەکەسە) و لایەنەکانی دیکە.

لەو چوارچێوەیەدا، ڕۆژی 26ـی نیسانی 2025، لە شاری قامشلۆ، كۆنفرانسی یەكڕیزی و یەك هەڵوێستی كورد بە ئامادەبوونی مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هەسەدە؛ د. حەمید دەربەندی، نوێنەری تایبەتی سەرۆک بارزانی و بەرپرس و نوێنەرانی هەر چوار پارچەی کوردستان، بەڕێوەچوو.

لە کۆنفرانسەکەدا لایەنە کوردییەکانی ڕۆژئاوای کوردستان، بە تایبەت ئەنەکەسە و پەیەدە ڕێککەوتن لەسەر پێکهێنانی شاندێکی هاوبەشی دانوستانکار لەگەڵ حکوومەتی سووریا، بۆ گەرەنتیکردنی ماف و دەستکەوتەکانی گەلی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان لە دەستووری سووریای نوێدا.

هەڵوێستی سەرۆک بارزانی لەبارەی ڕووداوەکانی حەلەب

دوای ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، سوپای عەرەبیی سووریا هێرشی کردە سەر هەردوو گەڕەکە کوردنشینەکەی حەلەب (شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە) کە بووە هۆی شەهیدبوونی دەیان هاووڵاتیی سڤیلی کورد و ئاوارەبوونی دەیان هەزاری دیکە؛ سەرۆک بارزانی هەوڵە دیپلۆماسییەکانی بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان دەستپێکرد.

هەر لەگەڵ پەرەسەندنی شەڕەکە، سەرۆک بارزانی بە تەلەفۆن لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا و تۆم باراک، باڵیۆزی ئەمەریکا لە ئەنقەرە و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەو وڵاتە، بۆ کاروباری سووریا قسەی کرد.

ئەحمەد شەرع بە سەرۆک بارزانی ڕاگەیاند، "کورد پێکهاتەیەکی رەسەن و بنەڕەتییە لە پێکهاتەی گەلی سووریا و هاوکات "پابەندبوونی تەواوی دەوڵەتی بۆ دەستەبەرکردنی تەواوی مافە نیشتمانی، سیاسی و مەدەنییەکانی کورد لەگەڵ تەواوی پێکهاتەکانی دیکەی گەلی سووریا لەسەر بنەمای یەکسانی و بێ جیاکاری" دووپاتکردووەتەوە.

لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەی نێوان سەرۆک بارزانی و تۆم باراکیشدا، هەردوولا جەختیان لەوە کردەوە، پێویستە هەموو هەوڵێک بدرێت بۆ ئەوەی گرژی و ئاڵۆزییەکانی نێوان هێزە کوردییەکان و حکوومەتی سووریا نەمێنن و بارودۆخی ناوچە تێكچووەکان ئاسایی ببێتەوە. هەروەها جەخت لەسەر نانی هەنگاوی جدی کرایەوە بۆ بەدیهێنانی ئاسایش و سەقامگیری و چەسپاندنی ئاشتی لە سووریا، تاوەکو ڕێگری لە زیاتر تێکچوونی دۆخی مرۆیی و ئەمنیی ناوچەکە بگیرێت.