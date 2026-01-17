پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی لەگەڵ مەزڵووم عەبدی و تۆم باراک کۆدەبێتەوە و چەند پرسێکی گرنگ تاوتوێ دەکەن.

هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند، دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، لە پیرمام، کۆبوونەوەیەکی سێقۆڵی لە نێوان سەرۆک بارزانی و مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و تۆم باراک، باڵیۆزی ئەمەریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەو وڵاتە بۆ سووریا؛ بەڕێوەدەچێت.

چاوەڕێ دەکرێت لە کۆبوونەوەکەدا؛ چەندان پرسی گرنگ تاوتوێ بکرێن، گرنگترینیان جێبەجێکردنی ڕێککەوتنامەی 10ـی ئاداری نێوان هەسەدە و حکوومەتی دیمەشق، دۆخی گشتیی سووریا و شەڕەکەی ئەم دواییەی هەردوو گەڕەکە کوردنشینەکەی حەلەب.

بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و تۆم باراک، نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا؛ گەیشتنە هەولێر.

دوای ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد لە مانگی کانوونی یەکەمی ساڵی 2024، سەرۆک بارزانی چەندین هەنگاوی گرنگ و ستراتیژی بۆ پاراستنی ماف و دەستکەوتەکانی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان ناوە.

سەرۆک بارزانی بەردەوام دڵنیایی داوەتە وڵاتان، کورد لە سووریا نابێتە هەڕەشە بۆ سەر دراوسێکان، بەڵام لە هەمان کاتدا دەبێت مافە نەتەوەییەکانی پارێزراو بن.