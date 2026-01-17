سیاسی

سەرۆک بارزانی لەگەڵ مەزڵووم عەبدی و تۆم باراک کۆدەبێتەوە

سەرۆک بارزانی لەگەڵ مەزڵووم عەبدی و تۆم باراک کۆدەبێتەوە و چەند پرسێکی گرنگ تاوتوێ دەکەن. 

هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند، دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، لە پیرمام، کۆبوونەوەیەکی سێقۆڵی لە نێوان سەرۆک بارزانی و مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و تۆم باراک، باڵیۆزی ئەمەریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەو وڵاتە بۆ سووریا؛ بەڕێوەدەچێت. 

چاوەڕێ دەکرێت لە کۆبوونەوەکەدا؛ چەندان پرسی گرنگ تاوتوێ بکرێن، گرنگترینیان جێبەجێکردنی ڕێککەوتنامەی 10ـی ئاداری نێوان هەسەدە و حکوومەتی دیمەشق، دۆخی گشتیی سووریا و شەڕەکەی ئەم دواییەی هەردوو گەڕەکە کوردنشینەکەی حەلەب.

بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و تۆم باراک، نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا؛ گەیشتنە هەولێر.

دوای ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد لە مانگی کانوونی یەکەمی ساڵی 2024، سەرۆک بارزانی چەندین هەنگاوی گرنگ و ستراتیژی بۆ پاراستنی ماف و دەستکەوتەکانی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان ناوە. 

سەرۆک بارزانی بەردەوام دڵنیایی داوەتە وڵاتان، کورد لە سووریا نابێتە هەڕەشە بۆ سەر دراوسێکان، بەڵام لە هەمان کاتدا دەبێت مافە نەتەوەییەکانی پارێزراو بن.

 
 
 
 
 
 
هۆشمەند سادق ,