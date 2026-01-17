مەسرور بارزانی و تۆم بەڕاک دووپات لە ڕێزگرتن لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

لە کۆبوونەوەی، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ تۆم بەڕاک، نوێنەری تایبەتیی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا، جەخت لە چارەسەریی ئاشتییانەی کێشەکان و پاراستن و ڕێزگرتن لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان کرا.

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە 17ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پیرمام، لەگەڵ تۆم بەڕاک نوێنەری تایبەتیی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا کۆبووەوە.

لە دیدارێکی تایبەتدا کە وێندی گرین کونسوڵی گشتیی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو، گفتوگۆ لەبارەی بارودۆخی گشتیی ناوچەکە و پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵ و وڵاتانی دراوسێ کرا و جەخت لە چارەسەریی ئاشتییانەی کێشەکان و پاراستن و ڕێزگرتن لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان کرا.