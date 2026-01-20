یەکێتی زانایانی ئایینی: زۆر بەتوندی سەرکۆنەی هەڵوێستی شۆڤێنی و نا شەرعی دامەزراوە ئاینییەکانی سووریا دەکەین

پێش کاتژمێرێک

یەکێتی زانایانی ئایینی لەبەیاننامەیەکدا، بە توندی سەرۆکۆنی هێرشەکانی سووپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان دەکات و دەڵێت: ئەم بڕیارە وێڕای ئەوەی پەڵەیەکی رەشە بۆ دامەزراوەی ئایینی سوریا، ئاماژەیەکی نامۆیە بۆ وڵاتێک کە بانگەشەی موسڵمانێتی بکات، چونکە ئەم هەنگاوە بە هەموو پێوەرێک پێچەوانەی ئایینی پیرۆزی ئیسلامە.

ئەمە دەقی بەیاننامەکەیە:

بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) الشعراء:227.

بە نیگەرانیەکی قوڵەوە ئاگاداری رەوشی بارودۆخی کوردانی رۆژئاواین، کە وێڕای ئەو هەموو ستەم و هێڕش و داگیرکاری و شاربەدەرو تاوانانەی بەرامبەر بە هاوڵاتیانی کورد ئەنجام دەدرێت، وەزارەتی ئەوقافی سوریا گشتاندنێکی بڵاوکردۆتەوەو داوای قنوت و دوعا خوێندن لە سەرجەم پێشنوێژو وتارخوێنانی وڵاتەکەی دەکات بۆ سەرکەوتنی سوپای سوریا بەسەر هاوڵاتیانی کورد، لەگەڵ تەکبیر لێدان لە هەموو مزگەوتان وەک دەربڕێنی خۆشی بۆ سەرکەوتن و فەتحی کوردستانی رۆژئاوا.

ئەم بڕیارە وێڕای ئەوەی پەڵەیەکی رەشە بۆ دامەزراوەی ئایینی سوریا، ئاماژەیەکی نامۆیە بۆ وڵاتێک کە بانگەشەی موسڵمانێتی بکات، چونکە ئەم هەنگاوە بە هەموو پێوەرێک پێچەوانەی ئایینی پیرۆزی ئیسلامە.

زۆر بە توندی ئیدانەی ئەو هەڵوێستە شۆڤێنی و نا شەرعیە دەکەین، داواش لە سەرجەم ناوەندو کەسایەتی ئایینی نێو سوریا و جیهانی ئیسلامی دەکەین لەئاست ئەو کردە تاوانکاری و ناڕەوایە هەڵوێستیان هەبێت و ویژدانیانیان بجوڵێت، ئەرکە رێگە نەدەن ستەم و هێڕشکاری لەژێر ناوی ئایینی پیرۆزی ئیسلام پەردەپۆش بکرێت و، ئایەت و چەمک و زاواوەی ئایینی بۆ فەتح و ئیبادەکردنی گەلێکی موسڵمان بەکار بێنن، چونکە ئیسلام بەرییە ئەو جۆرە رەفتارە نامرۆڤانەیە، تەنانەت ئیسلام لەکاتی جەنگیش رێگەی نەداوە ژن و منداڵ و هاوڵاتی قەتلوعام بکرێن.

داواش لە سەرجەم وتاربێژانی کوردستان دەکەین لەوتاری هەینی داهاتوو، وێڕای ئیدانەکردنی هێڕشەکان؛ ئەو کردە دژ بە ئایین و ئینسانیە بۆ خەڵک روون بکەنەوەو لە چوارچێوەی بەرپرسیارێتی نەتەوەیی تەئکید لە پەیامی ئاشتی و دیالۆگ و یەکهەڵوێستی گەلی کورد بکەنەوە، کە مایەی خۆشحاڵیە کورد لەهەر چوار پارچە گەلێکی موسڵمانەو دەنگێکی شاز لێرەو لەوێ لەم شوناس و مەبدەئە ئایینە کەم ناکاتەوە، مایەی شەرمەزاریشە بۆ ئەوانەی لەژێر ناوی ئیسلام دەیانەوێ تاوان و هەڵسوکەوتی ناموسڵمانانە بشەرعێنن..

مەکتەبی تەنفیزی یەکێتی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان

20ی1ی2026