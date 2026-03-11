بەرەی مقاوەمەی عێراقی ژمارەی هێرش و کوژرانی ئەمریکییەکانی راگەیاند

پێش 28 خولەک

بەرەی مقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق ئەنجامی ئۆپەراسیۆنەکانی لە عێراق و ناوچەکە ئاشکرا کرد و رایگەیاند، لە 12 رۆژی رابردووی جەنگی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل، 291 ئۆپەراسیۆنیان ئەنجامداوە، کە بووەتە هۆی کوژرانی 13 ئەمریکی و برینداربوونی دەیانی دیکە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، بەرەی مقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێێدا هاتووە، "لەماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا چەکدارانی مقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق 31 ئۆپەراسیۆنیان ئەنجامداوە، کە دەیان درۆن و مووشەکیان ئاراستەی بنکەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و ناوچەکە کردووە."

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، " ژمارەی ئۆپەراسیۆنەکان لە 12 رۆژی رابردوودا، گەیشتووەتە 291 ئۆپەراسیۆن، کە لە ئەنجامدا 13 ئەمریکی گیانیان لەدەستداوە و دەیان کەسی دیکەش برینداربوون، کە باری تەندروستی هەندێکیان ناجێگیرە".

ئەمە لەکاتێکدایە، ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند، بە دروستی ژمارەی تەواومان لەلانییە، بەڵام تاوەکو ئەمڕۆ چوارشەممە نزیکەی 200 درۆن ئاراستەی هەولێر کراون.

پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە دا، سەرجەم ئەو درۆنانەی ئاراستەی هەولێر کراون لەلایەن سیستەمی دژە مووشەکی هاوپەیمانانەوە تێکشکێنراون.

شەوی رابردوو ژمارەیەک درۆنی دیکە لەلایەن بەرگریی ئاسمانیی هاوپەیمانان لە هەولێر بەرپەچدرانەوە.

هاوکات چەندین جار لەدوای هێرشەکانی سەر هەولێر، گرووپە لە یاسا دەرچووەکانی عێراق بەرپرسیارەتی خۆیان لە هێرشەکان راگەیاندووە.