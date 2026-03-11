حکوومەتی سووریا و هەسەدە سەدان زیندانیان ئازاد کرد

پێش 35 خولەک

حکوومەتی سووریا و هەسەدە سەدان زیندانییان لە پارێزگای حەسەکە ئازاد کرد، ئەمەش لە چوارچێوەی رێککەوتنی 29ـی کانوونی دووەمی 2026ـی نێوان هەردوولا بووە.

بەڕێوەبەرایەتی راگەیاندنی حەسەکە لە کەناڵی تێلێگرامی خۆیدا رایگەیاندووە، لە میانی پڕۆسەی ئاڵوگۆڕەکەدا 100 زیندانی لە زیندانەکانی سەر بە حکوومەتی سووریا ئازاد کراون، هاوکات لەگەڵ ئازادکردنی 100 زیندانی لە زیندانەکانی “هەسەدە” لە پارێزگای حەسەکە.

ئاماژەی بەوەشدا، ئەو دەستگیرکراوانەی کە لەلایەن هێزەکانی هەسەدەوە ئازادکراون لەگەڵ گەیشتنیان بە بازنەی پانۆراما لە شاری حەسەکە لەلایەن تیمی سەرۆکایەتی و هێزە ئەمنییەکانی ناوخۆوە پێشوازییان لێکرا، ئەمەش لە چوارچێوەی رێکارەکان بوو بۆ دڵنیابوون لە گەڕانەوەیان بە سەلامەتی و تەواوکردنی پڕۆسەکە بەشێوەیەکی رێکخراو.

لە 21ـی شوباتی رابردوو بەڕێوبەرایەتی راگەیاندنی سەرۆکایەتی کۆماری سووریا، عەمید زیاد عایشی راسپارد وەک نێردەی سەرۆکایەتی بۆ جێبەجێکردنی رێککەوتنی 29ـی کانوونی دووەم، لەگەڵ هەسەدە.

حکوومەتی سووریا لە 29ـی کانوونی دووەمی 2026، رایگەیاند، لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات، لەسەر ئاگربەست گەیشتوونەتە رێککەوتن، لەگەڵ لێکتێگەیشتن لەسەر یەکخستنی قۆناغ بە قۆناغی هێزە سەربازی و ئیدارییەکان لە نێوان هەردوولا و هاتنە ناوەوەی هێزە ئەمنییەکان بۆ ناو سەنتەری شارەکانی حەسەکە و قامشلۆ و رادەستکردنی سەرجەم دامودەزگا مەدەنی و حکوومییەکان و دەروازە و بەندەرەکان بە دەوڵەت.