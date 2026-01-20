لە سێ قەزا و چەند ناوچەیەکی سنووری ئیدارەی سۆران پشووی فەرمی ڕاگەیەندرا

پێش 38 خولەک

هەڵگورد شێخ نەجیب، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ڕایگەیاند، بەهۆی دابەزینی پلەکانی گەرما و بۆ پاراستنی سەلامەتیی هاووڵاتیان، بڕیار دراوە ڕۆژانی چوارشەممە و پێنجشەممە لە چەند ناوچەیەکی سنوورەکە بکرێتە پشووی فەرمی.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی سەرپەرشتیاری ئیدارەی سۆران، ئەم بڕیارە دوای ڕاوێژکردن لەگەڵ هەریەکە لە وەزیرانی ناوخۆ و پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دراوە.

پشووەکە تەواوی سنووری قەزاکانی (چۆمان، سیدەکان و مێرگەسۆر) دەگرێتەوە، لەگەڵ ئەو ناوچانەی سنووری قەزای ڕواندز و خەلیفان کە بەهۆی سەرما و بەفرەوە هاتوچۆ تێیاندا ئەستەم دەبێت.

سەبارەت بە قەرەبووکردنەوەی پڕۆسەی خوێندن، هەڵگورد شێخ نەجیب ڕێنمایی داوەتە بەڕێوەبەرایەتییەکانی پەروەردەی ئەو ناوچانە کە دوای ئاساییبوونەوەی کەشوهەوا، بەرنامەیەکی تایبەت بۆ قوتابییانی پۆلی 9 و 12 دابنێن، تا لە ڕۆژانی شەممەدا وانەکانیان بۆ قەرەبوو بکرێتەوە و زیان بە بەرنامەی خوێندنیان نەگات.