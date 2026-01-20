فراكسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی كوردستان: دەستبەجێ كۆتایی بە شەڕ لەدژی خوشك و براكانمان لە سووریا بهێندرێت
داڤۆس26 سیاسی

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ وەزیری وەبەرهێنان و بازرگانیی دەرەکيی میسر کۆبووەوە

کوردستان داڤۆس 2026

ئەمڕۆ سێشەممە 20ـی کانوونی دووەمی 2026،  مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە داڤۆس، لەگەڵ حەسەن ئەلخەتیب وەزیری وەبەرهێنان و بازرگانیی دەرەکيی کۆماری میسر کۆبووەوە.

لە دیدارەکەدا جەخت لە گرنگیی برەودان بە پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و میسر کرایەوە و باس لە سەردانی ئەم دواییەی سەرۆکی حکوومەت بۆ قاهیرە و گفتوگۆکانی لەگەڵ سەرۆک کۆماری میسر عەبدولفەتتاح سیسی کرا.

هەردوولا هاوڕابوون لەسەر بەهێزکردنی پەیوەندیی دوولایەنە لە بواری وەبەرهێنان و ئاڵوگۆڕی بازرگانی. لەمبارەیەوە سەرۆکی حکومەت ئاماژەی بە واژۆکردنی گرێبەستێک دا کە لەم دواییانە، حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی پڕۆژەی ڕووناکی، لەگەڵ کۆمپانیای ئیسکرامیکۆی میسری کردوویەتی بۆ دابینکردنی پێوەری زیرەکی کارەبا.

 

 
 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,