سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ ڕاوێژکاری نەمسا کۆبووەوە

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ ڕاوێژکاری نەمسا، هاوڕابوون لەسەر پەرەپێدانی هاریکاریی و هاوئاهەنگیی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتانی یەکێتیی ئەوروپا بۆ ڕووبەڕوونەوەی هەڕەشە و مەترسییەکانی تیرۆریستانی داعش.

ئەمڕۆ سێشەممە 20ـی کانوونی دووەمی 2026،  مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە داڤۆس، لەگەڵ کریستیان ستۆکەر ڕاوێژکاری کۆماری ( نەمسا) کۆبووەوە.
لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی دوایین پێشهات و گۆڕانکارییەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە کرا. هەردوولا جەختیان لە بەهێزکردنی پەیوندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئۆستریا کردەوە.
هەروەها هاوڕابوون لەسەر پەرەپێدانی هاریکاریی و هاوئاهەنگیی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتانی یەکێتیی ئەوروپا بۆ ڕووبەڕوونەوەی هەڕەشە و مەترسییەکانی تیرۆریستانی داعش.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

کارزان حەیدەر ,