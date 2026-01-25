سیاسی

کۆبانێ لە بارودۆخێکی سەختدایە و منداڵان پێویستییان بە شیر و خۆراکە

سووریا رۆژئاوای کوردستان

ئەمڕۆ یەکشەممە، ستێرێ چەلۆ، ڕۆژنامەوان لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 دواین زانیارییەکانی لەبارەی ڕەوشی مرۆیی لە کۆبانێ خستە ڕوو. ناوبراو ڕایگەیاند کە منداڵانی شارەکە ئێستا پێویستییەکی زۆریان بە شیر و خۆراک هەیە.

ئەو ڕۆژنامەوانە ئاماژەی بەوەش کرد، خەڵکی کۆبانێ سەرەڕای نەهامەتییەکان، نایانەوێت خاکەکەیان جێبهێڵن و ئاوارە ببن، بۆیە داوا دەکەن کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکرێت. لە ئێستادا خەڵکەکە بە دەست کەمیی ئاو و پێداویستییە سەرەتاییەکانەوە گرفتارن؛ ئەو بڕە ئاوە کەمەی هەیانە بە شێوەیەکی زۆر دەستپێوەگرتانە تەنیا بۆ خواردن و پێداویستی زۆر پێویست بەکاری دەهێنن.

هاوکات، لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما، مەترسییەکان لەسەر ژیانی هاووڵاتییان زیاتر بووە و داوا دەکرێت چارەسەرێکی بەپەلە بۆ پاراستنیان لە سەرما و ڕێگریکردن لە هەڵگیرسانی شەڕ بدۆزرێتەوە تا بتوانن لە ئارامیدا بژین. خەڵکی کۆبانێ بانگەواز ئاراستەی ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەکەن کە بەرپرسیاریەتیی خۆیان هەڵبگرن و هاوکاریی کۆبانێ بکەن، چونکە ئەو شارە قوربانییەکی زۆری لە پێناو ژیاندا داوە.

 
 
 
لاڤین عومەر ,