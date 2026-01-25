بۆ گەیاندنی هاوکاری بۆ کۆبانێ دوو ڕێڕەوی مرۆیی لە حەلەب و حەسەکە دەکرێنەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 25ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی بەرگریی سووریا رایگەیاند، دوو ڕێڕەوی مرۆیی لە حەلەب و حەسەکە دەکرێنەوە .

بەڕێوەبەرایەتیی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی سەر بە وەزارەتی بەرگریی سووریا بە ئاژانسی هەواڵی فەرمی سووریا (سانا)ی ڕاگەیاندووە، سوپای عەرەبی سووریا بە هەماهەنگی لەگەڵ هەردوو پارێزگای حەسەکە و حەلەب، لە ئامادەکاریدایە بۆ کردنەوەی دوو ڕێڕەوی مرۆیی نوێ.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، کردنەوەی ئەم ڕێڕەوانە لە قۆناغی ئامادەکاریدایە و هەرکاتێک تەواوی ڕێکار و ئامادەکارییە پێویستەکان تەواو ببن، بە فەرمی کات و شوێنی کردنەوەکەیان ڕادەگەیەنرێت.

لە لایەکی دیکەوە و هاوتەریب لەگەڵ ئەم هەنگاوە، لیژنەی ناوەندیی بۆ بەدەمەوەچوونی حەلەب، بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان، کاروانێکی گەورەی هاوکاری مرۆیی ڕەوانەی کۆبانێ کرد.

بەگوێرەی زانیارییەکان، کاروانەکە لە 24 بارهەڵگر پێکهاتووە و بڕێکی زۆر لە کەرەستەی پزیشکی، خۆراک و پێداویستییە لۆجستییەکانی تێدایە بۆ دانیشتووانی ناوچەکە.