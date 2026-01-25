ئەمڕۆ 11 ساڵ بەسەر شەهیدکردنی هوجام سورچی بەدەستی تیرۆریستانی داعش تێدەپەرێت

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، رۆژی 25ـی کانوونی دووەمی 2026، 11 ساڵ بەسەر شەهیدکردنی هوجام سورچی تێدەپەڕێت؛ ئەو پێشمەرگەیەی لە میانی شەڕی ئازادکردنی مووسڵ کەوتە دەست تیرۆریستانی داعش و دواتر بە شێوەیەکی دڕندانە شەهید کرا.

شەهید هوجام عەبدولڕەحمان خدر سورچی، ساڵی 1970 لە گوندی بەردەسۆری سەر بە شارەدێی روڤیا لە قەزای بەردەڕەش لە دایک بووە.

هوجان سورچی لە ساڵی 1991ـەوە بووەتە پێشمەرگە و بەردەوام بووە تا ئەو ڕۆژەی لە پارێزگای نەینەوا بەدیل کەوتە دەست تیرۆریستانی داعش. دواتر رۆژی، 25/1/2015 بە بەرچاوی خەڵکەوە سەریان بڕی.

شەهید هوجام بووەتە سیمبوولی خۆڕاگری و ساڵانە لەم ڕۆژەدا یادی دەکرێتەوە. هەروەها وەک رێزلێنانێک بۆ قوربانیدانەکەی، لە ئاداری 2015 لە شارەدێی روڤیا پەردە لەسەر پەیکەرەکەی لادرا.

شەهیدکردنی هوجام سورچی لە ساڵی 2015 کاردانەوەی گەورەی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی لێکەوتەوە و بووە هۆی بەهێزتربوونی ورەی هێزەکانی پێشمەرگە بۆ تێکشکاندنی تیرۆریستان. دوای نزیکەی دوو ساڵ لە شەهیدکردنی، لە ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشی هێزە ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان و هاوپەیمانان، ئەو تیرۆریستەی کە سەرپەرشتیی شەهیدکردنی هوجام سورچیی کردبوو، بەناوی (موەفەق ئەسعەد ئەسکەندەر) کە بە "ئەبو عەبدوڵڵا" ناسرابوو، کوژرا.

ئێستا، سەرەڕای تێپەڕبوونی 11 ساڵ، وێنەی ساتەوەختی شەهیدکردنی هوجام سورچی وەک یەکێک لە بەڵگە هەرە ڕوونەکانی دڕندەیی داعش و گیانفیدایی پێشمەرگە لە ئەرشیفی جەنگی دژی تیرۆردا ماوەتەوە.