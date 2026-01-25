مووسا ئەحمەد: بە رێبەرایەتیی سەرۆک بارزانی، بەردەوام دەبین لە گەیاندنی هاوکارییەکان بۆ رۆژئاوا

پێش 52 خولەک

سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی دەڵێت، بە فەرمانی سەرۆکی حکوومەت سووتەمەنی بۆ قوتابخانەکان دابینکراوە و یەکەم کاروانی هاوکارییەکانیش دەگاتە کۆبانێ.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 25ـی کانوونی دووەمی 2026، لە شاری قامشلۆ، مووسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا وردەکاریی کار و چالاکییەکانیانیان لە رۆژئاوای کوردستان خستە ڕوو.

ناوبراو ئاشکرای کرد، لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی و بە پشتیوانیی خەڵکی کوردستان، پرۆسەی گەیاندنی کۆمەکەکان بەردەوامە و تا ئەمڕۆ 114 بارهەڵگر گەیشتوونەتە ناوچەکە؛ هەر بارهەڵگرێکیش 12 تۆن پێداویستیی تێدایە.

سەبارەت بە گەیاندنی هاوکارییەکان بۆ شاری کۆبانێ، موسا ئەحمەد گوتی: "خۆشبەختانە ئەمڕۆ یەکەم کاروانی هاوکارییەکانمان دەگاتە کۆبانێ، ئەمەش بەرهەمی هەوڵە بەردەوامەکانی سەرۆک بارزانییە لە ڕێگەی بارەگای بارزانی و پەیوەندییەکانەوە بۆ گەیاندنی دەستی یارمەتی بەو شارە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئاماژەی بە دابینکردنی وزە کرد بۆ ناوەندەکانی خوێندن و ڕایگەیاند: "بە فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سووتەمەنی (گازوایل) بۆ 81 قوتابخانە دابینکراوە. هاوکات 30 قوتابخانەی دیکە پاکێجی تەندروستی و خۆراکییان پێدراوە و هەر پاکێجێک 22 جۆر پێداویستی لەخۆ دەگرێت."

دەربارەی ژمارەی سوودمەندان، سەرۆکی دەزگاکە ڕوونی کردەوە، تەنیا دوێنێ 5827 خێزان، واتە 34227 هاووڵاتی، لە هاوکارییەکان سوودمەند بوون. لە کەرتی تەندروستیشدا تیمەکانیان چارەسەرییان بۆ 1367 نەخۆش کردووە و ڕۆژانە 3500 ژەمی خۆراکی گەرم دابەش دەکرێت.

هاوکات لەپاڵ 150 کارمەندی دەزگاکە و مانگی سووری کوردی، توانراوە 200 هەلی کار بۆ گەنجانی ناوچەکە دەستەبەر (تەئمین) بکرێت.

لە کۆتاییدا موسا ئەحمەد باسی لە کۆبوونەوەیان لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان کرد و گوتی: "نەتەوە یەکگرتووەکان سەرسامی خۆیان بە چۆنییەتی و جۆراوجۆریی هاوکارییەکان دەربڕیوە و بەڵێنی هەماهەنگیی تەواویان داوە بۆ گەیاندنی کۆمەکەکان بە هەموو ناوچەکان." دووپاتیشی کردەوە، ئامادەن بۆ خزمەتکردنی زیاتری کوردانی رۆژئاوا لەگەڵ هەر لایەنێک هەماهەنگی بکەن.

بەهۆی دۆخی ئاڵۆزی سووریا و قەیرانی دارایی و ئابڵووقەی سەر ناوچەکانی رۆژئاوای کوردستان، دۆخی مرۆیی لەو ناوچانە ڕووی لە خراپی کردووە.

دەروازەی سنووریی "پێشخابوور – سێمالکا" وەک تاکە دەرچەی سەرەکیی هەرێمی کوردستان بۆ گەیاندنی هاوکارییە مرۆییەکان بەکار دەهێنرێت.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە ماوەی ڕابردوودا، بەتایبەت دوای بوومەلەرزەکەی شوباتی 2023، ڕۆڵێکی سەرەکیی بینیوە لە گەیاندنی کاروانی گەورەی هاوکاریی مرۆیی، خۆراک، دەرمان و کەلوپەل بۆ لێقەوماوان لە شارەکانی عەفرین، جندرێس، قامشلۆ و ئێستاش بۆ کۆبانێ، ئەمەش وەک بەشێک لە ئەرکی نیشتمانی و مرۆیی هەرێمی کوردستان بەرانبەر بە دانیشتووانی رۆژئاوای کوردستان هەژمار دەکرێت.