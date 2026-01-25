مووسا ئەحمەد: 150 کارمەندی ئێمە لە رۆژئاوای کوردستانن

پێش دوو کاتژمێر

مووسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی ئەمڕۆ یەکشەممە، 25ـی کانوونی دووەمی 2026، لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، راگەیاند: کوردستان24 پێشەنگە لە گەیاندنی دەنگی رۆژئاوا، لە کۆتایی ئەم هەفتەیە زیاتر لە 536 هەزار لیتر سووتەمەنی کە لەسەر راسپاردەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دابینکراوە دەگاتە رۆژئاوای کوردستان و بەسەر خێزانەکان دابەش دەکەین.

سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی گوتی: تەواوی خێزانەکان لە نێو پۆلەکانی قوتابخانەکاندان، هەروەها بەشێک لەوان لە نێو مزگەوتەکاندان، رۆژانە تیمەکان بەشێوەیەکی مەیدانی هاوکاری و پێداویستیەکان دابەش دەکەن هاوکات رۆژانە سێ هەزار وەجبەی خواردن دابەش دەکرێت، تیمێکی خۆبەخشی تەندروستی دەزگای خێرخوازی بارزانی رۆژانە لەنێو قوتابخانەکان هەن پشکنین بۆ ئاوارەکان دەکەن، هاوکاری گەیەندراوەتە سەرجەم شار و شارۆچکەکان، تەنیا دوو شارۆچکەی بچووک ماون، ئەوانیش لە رۆژانی داهاتوو هاوکاریان پێ دەگات.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان سەرسامن بەو هاوکارییەی ئێمە دەکەین، کە لەلاین هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستانەوە دابینکراوە، هەڵوێستی خەڵکی کوردستان مۆراڵێکی زۆری بۆ ئێمە و کوردانی رۆژئاوای کوردستان دروستکردووە، ئەگەر دەرفەتممان پێ بدرێت هاوکارییەکان دەگەیەنینە کۆبانێ، گەشبینین لە کاتێکی نزیک هاوکارییەکان بگەینینە کۆبانێ، نەتەوەیەکگرتووەکان دەتوانێت هاوکارێکی باش بێت، لەگەڵ مانگی سووری کوردی پێشنیاری دروستکردنی کەمپێک کراوە.

هاوکات ئەمڕۆ 16 بارهەڵگری کەلوپەل و پێداویستی هاوکاری لەلایەن دەزگای خێرخوازی بارزانییەوە ڕەوانەی رۆژئاوای کوردستان کران.