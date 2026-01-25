مووسا ئەحمەد: 150 کارمەندی ئێمە لە رۆژئاوای کوردستانن
ئابووری

وەزارەتی دارایی 500ملیۆن دینار پێشکەشی رۆژئاوای کوردستان دەکات

وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، لە رێگەی سەرجەم بەڕێوەبەراتییە گشتییەکان و لیژنەی تایبەت دەست دەکرێت بە هاوکاری کوردانی رۆژئاوا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 25ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: لەسەر بڕیاری ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی و ئابووری بڕی 500 ملیۆن  دینار وەک هاوکاری پێشکەش بە کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان دەکرێت.
وەزارەتی دارایی و ئابووری ئاماژەی بەوە داوە،  وەزیری دارایی بڕیاریدا لە هەموو بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکان و بەڕێوەبەرایەتییەکانی سەر بە وەزارەتمان لە رێگەی لیژنەی تایبەتەوە دەست بە کۆکردنەوەی هاوکاری بکرێت بۆ کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان بەشێوەی ئارەزوومەندانە.
هاوکات ئەمڕۆ یەکشەممە، 16 بارهەڵگری هاوکاری لەلایەن دەزگای خێرخوازی بارزانییەوە ڕەوانەی رۆژئاوای کوردستان کران.

