رولا ئەمین بۆ کوردستان24: ئەوانەی لە کۆبانێ گیریان خواردووە زۆربەیان ئاوارەن

پێش 39 خولەک

گوته‌بێژی نووسینگه‌ی هه‌رێمیی كۆمیسیاری باڵای نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كان بۆ كاروباری په‌نابه‌ران له‌ رۆژهه‌ڵاتی ناوه‌ڕاست و باكووری ئه‌فریقا، بۆ کوردستان24 دەڵێت: دۆخەکە لە کۆبانێ زۆر سەختە، بەڕاستی کۆسپی زۆر هەیە لە ناو شارەکادا کارەبا نییە ئینتەرنێت نییە، خۆراک و ئاو نییە، خەڵکەکە پێویستیان بە هاوکارییە.

گوتیشی: هەوڵەکان بەردەوامن بۆ گەیاندنی خۆراک و هاوکاری بۆ کۆبانێ، بەشێک لەو کەسانەی کە لە کۆبانێ گیریان خواردووە خۆیان لە ڕاستیدا خەڵکی ئەوێ نین ئاوارەن و ئێستا لە مەترسیدان و پێویستییان بە هاوکارییە.

