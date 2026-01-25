رولا ئەمین بۆ کوردستان24: ئەوانەی لە کۆبانێ گیریان خواردووە زۆربەیان ئاوارەن
گوتهبێژی نووسینگهی ههرێمیی كۆمیسیاری باڵای نهتهوهیهكگرتووهكان بۆ كاروباری پهنابهران له رۆژههڵاتی ناوهڕاست و باكووری ئهفریقا، بۆ کوردستان24 دەڵێت: دۆخەکە لە کۆبانێ زۆر سەختە، بەڕاستی کۆسپی زۆر هەیە لە ناو شارەکادا کارەبا نییە ئینتەرنێت نییە، خۆراک و ئاو نییە، خەڵکەکە پێویستیان بە هاوکارییە.
گوتیشی: هەوڵەکان بەردەوامن بۆ گەیاندنی خۆراک و هاوکاری بۆ کۆبانێ، بەشێک لەو کەسانەی کە لە کۆبانێ گیریان خواردووە خۆیان لە ڕاستیدا خەڵکی ئەوێ نین ئاوارەن و ئێستا لە مەترسیدان و پێویستییان بە هاوکارییە.
