واشنتن هۆشداری دەداتە بەغدا و جەخت لە پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی عێراق دەکرێتەوە

پێش 59 خولەک

مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، جەختی لە گرنگیی پاراستنی سەربەخۆیی بڕیاری سیاسیی عێراق کردەوە.

روبیۆ هۆشداریی دا کە هەر لادانێک لە ئەولەویەتدان بە بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی عێراق و تێوەگلانی وڵاتەکە لە ململانێ ناوچەییەکان، کاریگەریی نەرێنی لەسەر ئایندەی پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن دەبێت.

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند، لەم پەیوەندییەدا تاوتوێی هاوبەشیی ستراتیژیی نێوان هەردوو وڵات کراوە. لایەنی ئەمریکی ئاماژەی بەوە کردووە؛ سەرکەوتنی حکوومەتی عێراق بەندە بە دوورکەوتنەوە لە فشارە دەرەکییەکان، چونکە ئەمە دەبێتە رێگر لەبەردەم پەرەپێدانی هاوکارییە ئابووریی و سیاسییە قازانجبەخشەکان بۆ هەردوو وڵات.

لە لایەکی دیکەوە، دۆسیەی ئەمنیی و چارەنووسی زیندانیانی داعش تەوەرێکی سەرەکی گفتوگۆکان بووە. عێراق رەزامەندی دەربڕیوە بۆ وەرگرتنەوەی نزیکەی 7 هەزار چەکدار و سەرکردەی باڵای داعش کە پێشتر لە زیندانەکانی سووریادا بوون.

لەمبارەیەوە فایق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق، داوای هەماهەنگییەکی چڕی لە نێوان وەزارەتەکانی ناوخۆ، داد و دەزگا ئەمنییەکان کردووە بۆ لێکۆڵینەوە و دادگاییکردنی ئەو تۆمەتبارانە بەگوێرەی یاسا نیشتمانییەکان و پێوەرە نێودەوڵەتییەکان.

لەم چوارچێوەیەدا، سەرچاوە دیپلۆماسییەکان ئاشکرایان کردووە؛ ئەمریکا نیگەرانیی خۆی گەیاندووەتە بەرپرسانی باڵای عێراق سەبارەت بە پێگەی دارایی و پاراستنی داهاتی نەوتی وڵاتەکە کە لە بانکی فیدراڵی نیویۆرک دانراوە.

واشنتن ئاماژەی بەوە کردووە سەقامگیریی دارایی عێراق گرێدراوی جۆری ئەو لایەنانەیە بەشداریی لە بڕیاری سیاسی و حکوومەتدا دەکەن، بەتایبەت ئەو گرووپانەی کە ئەجێندای ناوچەیی لەسەروو بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان دادەنێن.

ئەم جووڵە دیپلۆماسی و یاساییانەی عێراق لە کاتێکدایە واشنتن لە رێگەی نێوەندگیرەکانەوە چەندین پەیامی هۆشداریی گەیاندووەتە سەرکردەکانی عێراق، بە مەبەستی رێگریکردن لە هەر دەستوەردانێکی دەرەکی کە ببێتە هۆی لاوازکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت یان خستنە مەترسیی هێڵە داراییە گرنگەکانی وڵاتەکە.