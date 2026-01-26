ئاڵای کوردستان رۆژئاوای تەنیوە
ئاڵای کوردستان رۆژئاوای تەنیوە.. گەلی کورد یەکڕیزی خۆی لەبەردەم هەڕەشەکاندا دووپات دەکاتەوە.
لە نێو شەپۆلێکی بەرفراوانی یەکڕیزی و نیشتمانپەروەریدا، ئاڵای کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو و چاونەترسانە تەواوی ناوچەکانی رۆژئاوای کوردستان، بە تایبەت ناوەندی شاری "حەسەکێ"ـی تەنیوە.
ئەم دیمەنە سەرنجڕاکێشە لە کاتێکدایە کە گەلی کورد لە رۆژئاوا بە هەموو پێکهاتەکانییەوە، خۆیان بۆ هەر ئەگەر و هەڕەشەیەکی داهاتوو ئامادە دەکەن، بە تایبەت لە دوای ئەو گرژییانەی ئەم دواییانە لە سنوورەکان و ناوچەکەدا سەریان هەڵداوە.
جیا لە ئاڵا، کوردستانییانی رۆژئاوا، بە گوتنەوەی سروودی نیشتمانیی "ئەی رەقیب" لە دوکان و شوێنە گشتییەکان، جەخت لە پاراستنی دەستکەوتەکانیان دەکەنەوە و خۆڕادەستکردن رەتدەکەنەوە.
لە قامشلۆوە تا کۆبانی و عەفرین، ڕەنگەکانی سوور، زەرد، سپی و سەوز بە شێوەیەکی شانازییانە لەسەر باڵەخانە بەرزەکان، شوێنە گشتییەکان، ئۆتۆمبێلەکان و تەنانەت لە دەستی منداڵانیشدا دەبینرێن. ئەم پەرش و بڵاوبوونەی ئاڵای کوردستان تەنها نیشانەیەک نییە لە بوونی نەتەوەیی، بەڵکوو پەیامێکی بەهێزە بۆ ناوخۆ و دەرەوە کە گەلی کورد لە رۆژئاوا یەکگرتوون و ئامادەن بۆ پاراستنی دەسکەوتەکانیان.
هۆکارەکانی ئەم پەرش و بڵاوبوونە:
- هەڕەشەکانی حکوومەتی سووریا: دوای چەندین لێدوانی هەڕەشەئامێزی بەرپرسانی سووریا و جموجۆڵی سەربازی لەسەر سنوورەکان، خەڵکی ڕۆژئاوا هەستی نەتەوەییان بەرزبووەتەوە. دانانی ئاڵا وەک نیشانەیەک بۆ خۆڕاگری و بەرەنگاربوونەوە سەیر دەکرێت.
- یەکڕیزی نەتەوەیی: ئەم دیمەنە نیشانەیەکە لە یەکڕیزی نێوان پێکهاتە جیاوازەکانی کورد لە ڕۆژئاوا، کە دەیانەوێت بەیەکەوە رووبەڕووی تەحەدییەکان ببنەوە.
- یادکردنەوەی قوربانیدانەکان: ئاڵاکان وەک وەفایەک بۆ ئەو هەزاران شەهیدە دانراون کە لە پێناو ئازادی و سەربەخۆیی گەلی کورددا گیانیان بەخت کردووە، بە تایبەت لە شەڕی دژ بە داعش و پاراستنی ناوچەکە.
- پەیامێک بۆ جیهان: ئەم دیمەنە گشتگیرە پەیامێکە بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کە گەلی کورد خاوەنی ناسنامەیەکی بەهێزە و مافی خۆیەتی کە لە ئاسایش و ئارامیدا بژی.
چاودێران پێیان وایە ئەم دیمەنە، کە ئاڵای کوردستان تەواوی رۆژئاوای تەنیوە، تەنها وەڵامێک نییە بۆ هەڕەشەکان، بەڵکو دووپاتکردنەوەی ناسنامەیەکی نەتەوەیی قووڵە کە بە درێژایی مێژوو لەناو دڵی کورددا جێی گرتووە. گەلی کورد لە ڕۆژئاوا جارێکی تر سەلماندی کە لەبەردەم سەختی و ناهەموارییەکاندا، یەکڕیزی و خۆڕاگری کلیلی سەرکەوتنە.
لە دەرەوەی ڕۆژئاوا، ئاڵای کوردستان بە فراوانی لە خۆپیشاندانەکانی پشتیوانی بۆ رۆژئاوا لە هەرێمی کوردستان و وڵاتانی ئەوروپا بەکاردەهێنرێت. ڕەوەندی کوردی لە دیاسپۆرا لە کاتی ناڕەزایەتییەکان دژی هێرشەکان بۆ سەر ڕۆژئاوا، ئاڵای کوردستان وەک سیمبولی سەرەکیی ناسنامە و بەرخۆدانی کورد بەرز دەکەنەوە.