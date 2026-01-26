بارەگای بارزانی: سەرۆک بارزانی و تۆم بەڕاک جەخت لە گرنگی و بەردەوامی ئاگربەست دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک و بارزانی و تۆم بەڕاک لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا جەختیان لە هاوکارییە مرۆییەکان بۆ رۆژئاوای کوردستان و بەتایبەت کۆبانێ کردەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 26ی كانوونی دوومی 2026 ، بارەگای بارزانی رایگەیاند: پەیوەندییەكی تەلەفۆنی لەنێوان سەرۆك بارزانی و تۆم بەڕاک نێردەی تایبەتی سەرۆك ترامپ بۆ كاروباری سووریا ئەنجام درا.

بارەگای بارزانی ئاماژەی بەوە داوە، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەكەدا بارودۆخ و دوایین پێشهاتەكانی ناوچەکە بە گشتیی و سووریا بە تایبەتی تاوتوێ كرا و هەردوولا جەختیان لە گرنگیی بەردەوامی و پاراستنی ئەو ئاگربەستە كردەوە كە لەنێوان هەسەدە و هێزەكانی حكوومەتی سووریا لەئارادایە.

هەروەها باس لەوە کراوە، سەر گرنگیی بابەتی گەیاندنی هاوكارییە مرۆییەكان بۆ رۆژئاوا و بە تایبەت كۆبانێ و دڵنیابوونەوە لە بەردەوامیی گەیاندنی ئەو هاوكارییانە.