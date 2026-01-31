ژمارەیەک مەرجی دیموکراتەکان، حکوومەتی ئەمریکایان داخست

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەمی 2026، بەهۆی قووڵبوونەوەی ناکۆکییەکانی نێوان کۆماری و دیموکراتەکان و نەگەیشتن بە رێککەوتن لەسەر پرۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2026، حکوومەتی ئەمریکا بە فەرمی چووە نێو قۆناغی "داخرانی بەشەکی".

بەگوێرەی زانیارییەکان، شکستی پەسەندکردنی بودجەکە لە کۆنگرێس (ئەنجوومەنی نوێنەران)، پەیوەندیی راستەوخۆی بەو مەرجانەوە هەیە دیموکراتەکان بۆ تەرخانکردنی پارە بۆ وەزارەتی ناوخۆ و ئاسایشی سنوور دایناون.

دیموکراتەکان سوورن لەسەر ئەوەی نابێت بودجەی تەواو بدرێتە هێزەکانی پاراستنی سنوور، تاوەکوو لێکۆڵینەوەکان لەبارەی کوژرانی دوو هاووڵاتیی ئەمریکی لە شاری مینیاپۆلیس یەکلایی دەبنەوە.

ئەم داخرانە تەواوی جومگەکانی وڵات ناگرێتەوە، بەڵکوو تەنیا کارەکانی چەندان بەش و فەرمانگەی حکوومەتی فیدراڵی رادەگرێت، ئەمەش کاریگەریی دەبێت لەسەر مووچەی بەشێک لە فەرمانبەران و خزمەتگوزارییە گشتییەکان. بڕیارە سەرەتای هەفتەی داهاتوو، پەرلەمان دانیشتنێکی نائاسایی بۆ دۆزینەوەی دەرچەیەک بۆ ئەم قەیرانە ئەنجام بدات.

گرژییەکان کاتێک تەقینەوە هێزەکانی کۆنترۆڵی سنوور لە هەوڵێکدا بۆ رێگریکردن لە کۆچبەران، تێوەگلان لە کوژرانی 2 هاووڵاتی لە مینیاپۆلیس، ئەمەش شەپۆلێکی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی لێکەوتەوە و وایکرد دیموکراتەکان بە توندی دژی پێدانی بودجەی بێ مەرج بوەستنەوە بۆ ئەو هێزانە.

ئەمە یەکەمجار نییە ئەمریکا رووبەڕووی دۆخی "داخرانی حکوومەت" دەبێتەوە، بەڵام دۆخەکە بۆ ساڵی 2026 هەستیارترە. لە ئێستادا ئیدارەی بایدن و پەرلەمان لەژێر فشارێکی گەورەدان، چونکە ئەمساڵ ساڵێکی هەستیارە بۆ ئابووریی ئەمریکا و جیهان. رووداوەکەی مینیاپۆلیس برینی کۆنی پرسی مامەڵەی هێزە ئەمنییەکان و مافی مەدەنیی لە ئەمریکا کولاندووەتەوە.

لە کاتێکدا کۆمارییەکان جەخت لەسەر "تووندوتۆڵکردنی سنوورەکان" دەکەنەوە وەک ئەولەویەتی نیشتمانی، دیموکراتەکان دەیانەوێت بودجە وەک کارتێکی فشار بەکاربهێنن بۆ چاکسازی لە سیستەمی ئەمنی و رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی توندوتیژیی هێزەکان بەرانبەر هاووڵاتییان. شارەزایان هۆشداری دەدەن ئەگەر هەفتەی داهاتوو رێککەوتن نەکرێت، کاریگەرییەکان بۆ سەر بازاڕی کار و بۆرسەی جیهانی نەرێنی دەبن.