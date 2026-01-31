جەعفەر ئیمنیکی: سەرۆک بارزانی هەمیشە لە خەمی رۆژئاوای کوردستان بووە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەمی 2026، جەعفەر ئیمنیکی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا تیشکی خستە سەر بارودۆخی سیاسی ناوچەکە و گرنگی پرسی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان، بەتایبەتی رۆژئاوای کوردستان.

ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان رایگەیاند: "پاراستنی واقیعی ئێستای ڕۆژئاوای کوردستان ئامانجێکی سەرەکییە بۆ خەڵکی رۆژئاوا و هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی کورد. سەرۆک بارزانی هەمیشە خەمی رۆژئاوای کوردستانی بووە، هەر لە سەرەتای ساڵانی 2011 و 2012وە تا ئێستا."

سەبارەت بە شەڕی دژی تیرۆر، جەعفەر ئیمنیکی ئاماژەی بەوە کرد؛ کورد رۆڵێکی مێژوویی و یەکلاکەرەوەی بینیوە و گوتی: "هەموو جیهان قەرزاری کوردە لە شەڕی دژی داعشدا، چونکە ئەگەر کورد نەبوایە داعش تێکنەدەشکا. ئەمە راستییەکە کە لە عێراق و سووریا سەلمێنراوە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، جەعفەر ئیمنیکی باسی لە بارودۆخی جیۆپۆلیتیکی ناوچەکە کرد و گوتی: "واقیعی رۆژئاوا زۆر هەستیارە و پێویستی بە پشتگیری هەیە، چ لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و چ لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. سەرکردایەتی پارتی و سەرۆک بارزانی هەمیشە لەسەر خەت بوون بۆ پاراستنی ئەو دەستکەوتانە لە رێگەی دیپلۆماسییەوە."

جەعفەر ئیمنیکی دەستخۆشی لە خەڵکی کوردستان و میدیاکان و بەکارهێنەرانی سۆشیاڵ میدیا کرد بۆ ئەو هەستە نەتەوەییە بەرزەی نیشانیان داوە و گوتی: "کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان یەک رۆح و یەک جەستە و یەک ئامانجن، ئەویش ژیانە بە کەرامەت و سەربەرزییەوە. ئێمە وەک پارتی دیموکراتی کوردستان بەردەوامین لە هەوڵەکانمان لە هەولێر و بەغدا بۆ بەدیهێنانی مافە نەتەوەیی و دیموکراسییەکانمان."